El próximo viernes 18 de setiembre, a las 10 de la mañana, el pleno del Congreso definirá el destino del presidente de la República, Martín Vizcarra. La aguda crisis política que vive el país, y que podría terminar con tres jefes de Estado en un solo periodo presidencial, vivió ayer su segundo capítulo con la admisión de la moción de vacancia con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.

Luego de ello, la Junta de Portavoces del Parlamento acordó la fecha del debate en el pleno al que Vizcarra podrá acudir o enviar a su abogado.

No será un elemento menor. Varios analistas consideran indispensable que sea el propio jefe de Estado el que acuda a ejercer su defensa y convenza, no solo al Congreso sino al país, por qué no debe ser vacado.

La moción en contra del presidente fue planteada tras la difusión de tres audios que confirman sus reuniones con el artista Richard Cisneros, más conocido como Richard “Swing”, en Palacio de Gobierno.

Además, se conoció diálogos en los que Vizcarra da instrucciones a su secretaria personal, Karem Roca, para “crear una historia” sobre el caso “Swing” ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Fiscalía.

Anoche, la ministra de Justicia, Ana Neyra, señaló que el lunes el Ejecutivo presentará una demanda competencial ante el TC con el fin de que se defina si este caso puede ser interpretado como una causal de vacancia.

La demanda irá acompañada de una medida cautelar que impida la continuación del proceso iniciado en el Congreso.

PROCEDIMIENTO. Según supo Correo, ayer por la noche el Congreso remitió un oficio invitando al mandatario a la próxima sesión plenaria, donde tendrá 60 minutos para defenderse de los hechos que se le imputan .

Tras su defensa personal o la de su abogado, se iniciará el debate. Solo podrán hacer uso de la palabra los voceros y algunos legisladores de cada bancada, según definió la Junta de Portavoces.

Posteriormente, los parlamentarios deberán votar la aprobación o no de la moción en contra de Vizcarra. En caso de lograrse 87 votos a favor, el Congreso declarará la vacancia del presidente de la República.

“La resolución que declara la vacancia se publica en el diario oficial (El Peruano) dentro de las 24 horas siguientes al de la recepción de la transmisión remitida por el Congreso”, detalla el artículo 89-A del reglamento del Parlamento.

No obstante, si ello se concreta, quien deberá asumir el cargo tendrá que ser Manuel Merino de Lama, el titular del Congreso, pues Vizcarra carece de vicepresidentes. El país batiría así un triste e histórico récord.

DEBATE. Durante el debate de ayer para la admisión de la vacancia, Mirtha Vásquez (Frente Amplio) consideró que se debe investigar a profundidad el contenido de los audios en contra de Vizcarra. Sin embargo, a su juicio, no es un buen momento para vacar al mandatario.

Su colega Francisco Sagasti (Partido Morado) coincidió con la izquierdista. Este alegó que el esfuerzo para mejorar la economía podría irse por la borda con la destitución del mandatario.

Asimismo, consideró que la acusación a Vizcarra se basa en chismes, audios sin veracidad y que los argumentos de la moción de vacancia “son poco sólidos”

Entre tanto, Dioses Guzmán (Somos Perú) sostuvo que estamos ante un hecho grave, el cual debe ser investigado por la Fiscalía, pero que no es el momento para vacar al jefe de Estado.

Desde el Frepap, María Céspedes argumentó que su bancada priorizará “el país antes de cualquier interés”.

En contraste, Omar Chehade (Alianza para el Progreso) sostuvo que esperaba la renuncia del mandatario tras los audios en su contra.

Desde su punto de vista, “existe una organización criminal en Palacio de Gobierno”.

Entre tanto, al tomar la palabra, Otto Guibovich (Acción Popular) aseveró que no porque falten ocho meses para las comicios del 2021, se deben pasar por agua tibia los actos que “evidencian delitos” de parte de Vizcarra.

En ese contexto (ver ángulo) las opciones para la vacancia están abiertas pero no será una tarea fácil para quienes la promuevan. No se descarta que el tema se decida por muy pocas diferencias y se dilucide voto a voto.

IMPEDIMENTOS. Antes de debatir la admisión de la moción de vacancia, el pleno ratificó en segunda votación el dictamen que impide que sentenciados en primera instancia, por delitos dolosos, postulen a cargos de elección popular.

La iniciativa fue aprobada por 111 votos a favor y ocho en contra, de los cuales siete fueron de Fuerza Popular y uno de UPP (José Vega). Otros ocho se abstuvieron.

Con ello, el Congreso buscó evitar que Vizcarra use el argumento de la postergación para atacarlos y cuestionar el proceso que podría terminar en su vacancia.