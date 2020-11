El congresista Gino Costa (Partido Morado) se pronunció sobre la moción de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra el próximo lunes 9 de noviembre e indicó que lo consideraba “complicado” debido a que para que se apruebe se necesitarían más votos que probablemente no estén disponibles.

“En principio no, porque solo 60 votos aprobaron el trámite, de manera que se necesitarían 27 votos más. Me da la impresión de que no ha habido señales en la bancada de que esos votos están disponibles. Ha habido mucha información adicional que si se pudiera corroborar antes de lo que hagan los colaboradores de la información que ya se conoce, entonces eso puede cambiar las cosas. Pero bueno es especulaciones, no lo sabemos”, declaró en diálogo con RPP.

Añadió que los hechos que involucran al presidente “son fuertes”. Sin embargo, enfatizó que habría otros tipos de intereses para acelerar el proceso de cambio de gobierno del presidente Vizcarra.

“Hay que reconocer la información, los hechos que involucran al presidente es gravísimo e involucra una investigación. Dicho a eso es verdad que parecería haber gente con mucha premura de acelerar el proceso de cambio de gobierno cuando ya las elecciones están convocadas y no aparece tener mucho sentido un cambio de esta naturaleza”, comentó.

Por otro lado, añadió que su bancada ha presentado un proyecto de ley para que los presidentes y gobernadores regionales tengan impedimento de salida del país cuando acabe su gobierno.

“Como bancada hemos presentado un proyecto que lo hemos llamado ley ‘Anti-prófugo’ para asegurar que los expresidente y exgobernadores regionales cuando terminan su mandato están en la obligación de permanecer en el país, un impedimento de salida, por lo menos 6 meses y eso se aplicaría si se aprueba (el proyecto) para el presidente Vizcarra con lo cual sería una garantía que será sometido a la justicia”, añadió.