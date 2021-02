Texto: Glademir Anaya y Sofía López

Vergüenza. Cual caja de Pandora, ayer por la madrugada se reveló la lista de las 487 personas que recibieron, de manera subrepticia, las dosis inmunizantes contra el COVID-19 entregadas por el laboratorio chino Sinopharm.

La noche del último lunes, el presidente Francisco Sagasti adelantó la existencia de dicha lista, que incluye a las hoy exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Cancillería).

La relación también consigna nombres de altos funcionarios públicos, autoridades académicas, abogados, empresarios, médicos, dirigentes deportivos, entre otros, hecho que ha despertado la indignación del país por el privilegio que tiene un grupo sobre la necesidad de la mayoría de la población.

En la lista -que ya está en manos de la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso, entre otras instituciones fiscalizadoras- destacan los núcleos familiares de funcionarios públicos o profesionales que eran parte de los ensayos clínicos reservados.

Uno de ellos es Germán Málaga Rodríguez, médico de la Universidad Cayetano Heredia e investigador principal de las citadas pruebas.

Empero, en la relación también figura su hija Ariana Málaga Zúñiga (22 años) y su esposa Ana Zúñiga, quienes aparecen con el rótulo “entorno cercano”, una etiqueta que comprende a los familiares de las autoridades o personal médico que también fueron inoculados.

Germán Málaga dijo que Martín Vizcarra expresó su interés en vacunarse cuando le informó de la dosis activas. (Congreso)

Asimismo, el exviceministro de Salud Luis Suárez Ognio recibió las dosis inmunizantes contra el nuevo coronavirus junto con María del Carmen Suárez Ognio, Juliet Inés Suárez Caro e Inés Caro Kahn, la hermana, hija y esposa del exfuncionario, respectivamente.

Juan Carlos Asencio Bermúdez, exchofer de Suárez, también aparece en la lista de las personas que recibieron dosis de Sinopharm.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, un caso similar es el de Arturo Jarama, director de Ciencia y Tecnología, quien fue inoculado al igual que su esposa Darlene Mendizábal, su cuñado Víctor Mendizabal y su suegra Violeta Quiñones.

Otro caso de “entorno cercano” es el del gerente administrativo de Suiza Lab, Sergio Ricardo Orellana Marambio, quien figura en la relación junto con sus hijos Fhariddy Geraldine Orellana Aznarán y Fabrizio Orellana Aznarán.

Vale mencionar que se trata de la misma lista en la que aparecen el expresidente Martín Vizcarra, su esposa Maribel Díaz y su hermano, César Vizcarra.

Alejandro Aguinaga y su esposa fueron vacunados

Asimismo, Alejandro Aguinaga, candidato al Legislativo por Fuerza Popular, fue vacunado, así como también su cónyuge, Fabianne Weber.

“En el mes de noviembre del año pasado, en el ejercicio de mi profesión médica y como consultor del equipo de investigación, fui vacunado. No era ni soy alto funcionario público. No era, tampoco, candidato al Congreso ni pensaba serlo en ese momento, por lo que considero que no cometí ningún acto irregular”, tuiteó Aguinaga.

En la relación de 487 personas inoculadas también está la pareja sentimental de la congresista Tania Rodas, (Alianza para el Progreso), Manuel Cedano Guadiamos y la hija de este, Claudia Cedano Burga.

Cedano Guadiamos tiene 67 años y actualmente labora en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN), mientras que Claudia Cedano Burga tiene 32 años y se recibió como médica cirujana en el 2014.

Sobre el tema, Rodas admitió que mantiene una relación con Cedano, pero dijo que estos hechos se deben investigar “hasta las últimas consecuencias”.

Monseñor Nicola Girasoli, el nuncio apostólico también está en la lista

MÁS SORPRESAS. Otro de los nombres que llamó la atención es el del Monseñor Nicola Girasoli, el nuncio apostólico nombrado en el Perú por el papa Francisco.

Mediante un comunicado, relató que se infectó en abril del año pasado con síntomas severos y que fue dado de alta el 11 de mayo.

En su defensa, el representante del papa en el Perú manifestó que fue convocado como consultor de la UPCH en “temas de ética”.

También aparece Antonio Eduardo Armejo Sánchez, miembro del Fondo Blanquiazul, quien recibió el inmunizante -según el documento- por formar parte del personal del ensayo.

Otro rostro a destacar es el de la abogada Cecilia Blume, quien en sus redes sociales pedía que se priorice la inoculación del persona del salud. Sin embargo, la “invitada” ya había recibido tres dosis meses atrás.

De acuerdo con el doctor Germán Málaga, el motivo de convocarla fue la intención de conseguir financiamiento para una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Tras las críticas, la politóloga se pronunció y aseguró que accedió a la invitación de buena fe.

“Visto hoy, lo considero un error y pido todas las disculpas del caso”, expresó.

El médico infectólogo Eduardo Gotuzzo es otro nombre que figura en la lista.

Precisamente, ayer renunció todo el equipo de alto nivel que asesoraba al Minsa contra el COVID-19, entre ellos Gotuzzo.

Rectores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

SIGUEN BASTOS. Como si todo esto fuera poco, ayer trascendió que Orestes Cachay y Luis Varela Pinedo, rectores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la UPCH también fueron inoculados.

Sobre el primero, en la cuatricentenaria casa de estudios se presentó una solicitud de vacancia por incapacidad moral y abuso de autoridad.

Por otro lado, el empresario César Loo Cárdenas también recibió las dosis. El dueño del restaurante Royal figura como “consultor”.

Otro nombre relacionado con la UNSM es el de Oswaldo Salaverry García, quien fue sentenciado -en el 2017- por el delito de negociación incompatible a cuatro años de prisión suspendida y el pago de 4,500 soles como reparación civil.

