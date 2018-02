Velásquez Quesquén: “Sería saludable que Odebrecht retome proyectos en el Perú”

Síguenos en Facebook y YouTube

En entrevista con Diario Correo, el congresista aprista Javier Velásquez Quesquén manifestó estar de acuerdo con una posible reanudación de las operaciones de Odebrecht en el Perú, a fin de que la economía nacional se recupere. Sin embargo, aclaró que dicha iniciativa debe contar con legitimidad y claridad.

“Cualquier esfuerzo, legítimo y transparente, que se haga para poner en marcha estos proyectos, es saludable para el país”, aseveró.

Como sustento a su posición, Velásquez Quesquén recordó que hay casi 150 medianas empresas peruanas –proveedores de Odebrecht– que han quebrado, además de 50 mil trabajadores que fueron desempleados. Todo esto a causa de la paralización de los proyectos que tenía adjudicados la constructora brasileña en nuestro país.

COINCIDENCIA CON BRUCE Y MARTELLO

Dadas las opiniones del legislador aprista, surge una sincronía con la posición del ministro de Vivienda, Carlos Bruce, quien sostiene que Odebrecht, siendo una empresa acusada, debería tener licencia para operar en el Perú y, a la par, afrontar su proceso judicial. Bruce sustenta su opinión poniendo como ejemplo el caso de Brasil, donde la empresa brasileña, según él, actualmente opera y gana obras públicas.

El argumento del titular de Vivienda y Saneamiento fue confirmado por el fiscal brasileño Orlando Martello, quien, en entrevista con Correo, afirmó que la empresa Odebrecht “está trabajando bajo jurado y está siendo monitoreada en términos de que cumpla con sus negocios”.

UN SOLO PROCESO

Según el fiscal Martello, Odebrecht y Barata no pueden seguir un proceso penal en el Perú, ya que “no es posible que sean procesadas dos veces por los mismos hechos”. Además, añade que “toda la prueba que está contra Jorge Barata fue remitida por Odebrecht, que ha hecho un acuerdo de colaboración. Si no existiera dicho acuerdo, no tendríamos nada al respecto de los hechos ilícitos practicados en los países extranjeros”.

Ante esto, Javier Velásquez Quesquén dijo que “el Ministerio Público tiene que explicar y comunicar cuáles son los términos del convenio de cooperación internacional que tiene la justicia peruana con la brasileña, y si los términos son solamente personales o institucionales”.

Y agregó: “Para que Jorge Barata se someta a la colaboración eficaz, y aunque a muchos no les guste, siempre tiene que haber este tipo de contraprestaciones, en el buen sentido de la palabra”.

CONFÍA EN FISCALÍA POR CASO PPK

El parlamentario del APRA instó a confiar en los fiscales peruanos, ante las dudas de varios de sus colegas congresales por un posible interrogatorio a Barata donde se omita lo relacionado a Pedro Pablo Kuczynski.

“Hay que confiar en el profesionalismo de los fiscales. Los políticos adversarios utilizamos esto para hacer escarnio, pero hay que dejar que la Fiscalía haga su trabajo”, refirió.

Por otro lado, aseguró que la moción de vacancia no necesita nutrirse de las declaraciones que se le recojan al ex CEO de Odebrecht. “En el tema del presidente, los indicios que hay son tan graves que la declaración del señor Barata y del propio PPK son irrelevantes para promover una vacancia”.