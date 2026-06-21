Veinticinco regiones del país elegirán nuevo gobernador en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del próximo 4 de octubre.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) registró al menos 291 listas de 60 organizaciones políticas, que incluyen a más de 8 mil inscritos para gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales y accesitarios.

Conocidos

Rostros con larga trayectoria política destacan entre los postulantes a las gobernaciones regionales con mayor presupuesto.

En Piura, Reynaldo Hilbck busca regresar al cargo que ejerció entre 2015 y 2018, esta vez con Alianza para el Progreso (APP). Arrastra investigaciones por lavado de activos y declaró ingresos totales de S/600,512 en 2025, según su hoja de vida.

En La Libertad, Daniel Salaverry, expresidente del Congreso en 2018 y 2019, representa a Perú Primero. El pasado diciembre la Corte Suprema lo absolvió por peculado.

En Cajamarca, el exparlamentario fujimorista Joaquín Ramírez compite con Cajamarca Renace, tras dejar el movimiento Cajamarca Siempre Verde, con el que fue alcalde provincial.

En Cusco, Verónika Mendoza, exlegisladora y excandidata presidencial en 2016, postula con la Alianza Electoral Venceremos. En 2022 fundó Nuevo Perú.

En Loreto, Fernando Meléndez Celis, exgobernador de la región (2015-2018) y exparlamentario, busca un nuevo periodo con APP.

Asimismo, Elmer Cáceres en Arequipa, que fue suspendido del cargo de gobernador en 2021 tras una prisión preventiva.

En Tumbes, Manuel Merino, quien asumió la presidencia por cinco días en noviembre de 2020 tras la vacancia de Martín Vizcarra, postula con Acción Popular.

En el Callao, Pedro Spadaro, actual alcalde provincial y exalcalde de Ventanilla, va con Renovación Popular.