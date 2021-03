La candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, reafirmó este lunes que Yehude Simon no forma parte de su agrupación política y por esa razón la critica en sus redes sociales.

En una entrevista con Canal N, Mendoza indicó que el también excongresista fue separado de Juntos por el Perú cuando se dio a conocer que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, lo involucró en el caso Lava Jato.

“Lo que he dicho ayer es lo que dijo institucionalmente Juntos por el Perú en octubre del 2019 cuando se conoció la denuncia que involucra al señor Simon con el tema de Odebrecht, en ese momento, se le apartó. En este momento él no es parte de Juntos por el Perú, la mejor prueba de ello son estos mensajes con los que me está atacando”, señaló.

Verónika Mendoza ratificó que Yehude Simon no forma parte de Juntos por el Perú

Sin embargo, en diálogo con el diario El Comercio, el presidente de Juntos por el Perú y actual cabeza de lista parlamentaria por Lima, Roberto Sánchez, indicó que tras conocer la denuncia contra el expresidente del Consejo de Ministros se decidió retirarlo de todos los cargos que tenía, pero “mantiene su militancia” en la agrupación.

Este domingo durante el debate presidencial, Yonhy Lescano señaló que personas acusadas de corrupción “endosaron símbolos partidarios” a ciertas alianzas políticas, en referencia al líder del Partido Humanista Peruano, Yehude Simon. En respuesta, Verónika Mendoza le pidió retirar lo dicho

Minutos después, Yehude Simon afirmó en su cuenta de Twitter que Verónika Mendoza, mintió cuando señaló en el debate presidencial que ha sido expulsado de dicha agrupación política y consideró que es “mal agradecida”.

“Verónika ha mentido. Postula en el partido que los humanistas inscribieron con mucho sacrificio. Mi Partido cree en mi inocencia. Yo pedí licencia. Verónica exige que le crean que no escribió en agenda a pesar de evidencias y no hemos dicho nada pero por qué creerle”, escribió.

Agradezco solidaridad.Verónica ha mentido. Postula en el Partido q los Humanistas inscribieron con mucho sacrificio. Mi Partido cree en mi inocencia. Yo pedí licencia. Verónica exige que le crean q no escribió en agenda a pesar de evidencias y no hemos dicho nada pero xq creerle https://t.co/Gp2Uz9I0d4 — Yehude Simon M. (@YehudeSimonM) March 22, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: ¿Cómo se determinará el fin de la pandemia?