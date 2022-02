Viceministra se va y hunde al MTC.

Copamiento. Fabiola Caballero Sifuentes renunció de forma irrevocable al cargo de viceministra de Transportes tras denunciar que el sector que hoy dirige el ministro Juan Silva se ha convertido “en una aparente agencia de empleos para copar colocaciones que requieren de comprobadas experiencia y calificación”.

En su carta de dimisión, Caballero también dijo que informó a Silva que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es “altamente sensible” para el desarrollo de la infraestructura y, por ello, concentra el mayor presupuesto en inversiones que se asigna cada año en la Ley General de Presupuesto para el Sector Público.

“El sector de Transportes no puede estar sujeto al copamiento laboral de ciudadanos que no reúnen los méritos y las capacidades técnicas requeridas que puedan garantizar la eficiencia de la gestión que se les encomienda en posiciones clave no solo para el sector, sino que también, para el país y su imagen que se proyecta internacionalmente”, se lee en la carta de Caballero enviada al despacho de Silva.

Detalle. En el escrito, la economista, quien asumió el viceministerio en noviembre del 2021, sostuvo además que “los cambios permanentes de dependencias del Viceministerio de Transportes, sin mediar consulta con su despacho, “hacen difícil implementar políticas sectoriales ajustadas a las normas del Estado”, que priorizan requisitos técnicos, transparentes, eficientes y de sostenibilidad.

Asimismo, Caballero Sifuentes manifestó que dada la importancia de un sector como el MTC, se requiere el compromiso de sus autoridades “a gestionar con niveles de conocimiento y eficiencia altamente calificados para el beneficio del desarrollo nacional y, especialmente para los pueblos en situación de vulnerabilidad por su situación geográfica y climatológica”.

Finalmente, la exviceministra agradeció la oportunidad de asumir el cargo y dijo que espera que “se enmiende el rumbo” y junto a “profesionales calificados con los que cuenta el sector, se realicen los ajustes necesarios para retomar la posibilidad de servir” al país y a su desarrollo.