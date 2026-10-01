La gestión de Rafael López-Aliaga dejará a la Municipalidad Metropolitana de Lima una deuda de S/5,045 millones, según cifras analizadas por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Víctor Fuentes, gerente central de Economía de la institución, conversó con Correo sobre el costo de este endeudamiento y los retos financieros de la próxima administración.

¿Qué heredará el próximo alcalde de Lima?

Una deuda que asciende a S/5,045 millones. Entre 2022 y 2026 casi se triplicó: pasó de S/1,400 millones a más de S/5,000 millones.

¿Qué responsabilidad tiene la gestión de Rafael López-Aliaga?

Durante esta gestión se emitieron bonos y se tomó deuda para financiar proyectos de inversión. El problema es que parte de esos recursos todavía no se utilizan. Al cierre de 2025, el Consejo Fiscal reportó que los proyectos vinculados al programa de bonos tenían un avance financiero limitado. Si la Municipalidad fuera una empresa privada, el gerente de finanzas estaría despedido.

¿Qué implica tomar deuda sin ejecutar los proyectos?

La municipalidad paga intereses por recursos que todavía no se convierten en obras. En 2025 pagó S/276 millones por intereses, mientras obtuvo S/124 millones por los recursos que permanecieron sin ejecutar. Eso generó un costo financiero neto de S/152 millones.

¿Qué otras obligaciones financieras tiene la Municipalidad de Lima?

Además de la deuda, existen pasivos firmes y contingentes. Al cierre de 2025, la MML tenía S/993 millones en pasivos firmes por sentencias y laudos. De ese monto, S/312 millones no figuraban en el saldo de deuda total. También registraba S/4,907 millones en pasivos contingentes, que solo se pagarían si la municipalidad pierde los procesos en curso. Por ello, estos últimos todavía no constituyen deuda exigible.

¿Qué debería hacer el próximo alcalde de Lima desde el 1 de enero de 2027?

Primero, evitar que los pasivos contingentes se conviertan en firmes. Segundo, evaluar negociaciones que permitan reducir obligaciones. Y tercero, cambiar la forma de gestionar los proyectos: cumplir los requisitos técnicos, financieros y contractuales antes de comprometer nuevos recursos.

¿La deuda debería ser su principal prioridad?

La sostenibilidad financiera debe estar presente en todas las decisiones. Lima necesita atender problemas como transporte e inseguridad, pero cualquier medida debe ser sostenible en el tiempo.