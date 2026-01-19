El juez Fernando Valdez autorizó el inicio del juicio oral contra Víctor Polay Campos, y otros implicados, por el Caso Las Gardenias. El encarcelado cabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) se encuentra actualmente bajo prisión preventiva.

El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad.

El proceso

El proceso también alcanza a los emerretistas Lucero Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sistero García.

De acuerdo con la tesis fiscal, el MRTA implementó una política de exterminio denominada “limpieza social”. Esta se gestó en agosto de 1988, tras un acuerdo del Comité Central –encabezado por Polay– y se extendió hasta julio de 1992.

Este lineamiento tenía como propósito “la eliminación física (…) de delincuentes, homosexuales, drogadictos, entre otros”.

La Fiscalía sostiene que los implicados, en su condición de altos mandos, adoptaron esta política que derivó en 11 homicidios a miembros de la comunidad LGBTI, ocho de ellos visitantes del bar Las Gardenias.

Todos los asesinatos ocurrieron en el departamento de San Martín, en el que el MRTA tenía “concentrado” su centro de operaciones.

Dicha organización terrorista ha reconocido estas muertes. Días después del atentado en el citado bar, publicó en su semanario Cambio que “decidió acabar con estas ‘lacras sociales’ utilizadas para corromper a la juventud”.

Por este caso, la Fiscalía ha pedido prisión perpetua para Polay. En la actualidad, cumple 18 meses de prisión preventiva por este caso, pues su condena de 35 años por terrorismo concluyó el 3 de enero último. Los demás procesados figuran como no habidos.