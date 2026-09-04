El general de la Policía Nacional Víctor Revoredo defendió el trabajo de la institución frente a la criminalidad en Trujillo, en medio de cuestionamientos a la actuación policial. Durante una entrevista en Exitosa, sostuvo que la Policía logró cumplir objetivos en la lucha contra la organización criminal Los Pulpos y restó importancia a las críticas dirigidas contra su trabajo.

“Fue su policía, como siempre lo hace. Acá nosotros no queremos ningún reconocimiento. Acá su Policía Nacional del Perú le dice, con el corazón rojo y blanco, de que se logró un objetivo. Se logró un objetivo. Por supuesto que los pulpos se nos vienen encima. Acá estamos”, aseguró.

El oficial sostuvo que la respuesta frente a la violencia correspondió principalmente a la Policía Nacional. Además, aclaró que la institución no busca recibir reconocimientos por las operaciones realizadas, sino cumplir con los objetivos establecidos.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo exclusivo con Exitosa, el general PNP Víctor Revoredo, destacó la labor de la Policía en la captura de ‘Jhonsson Pulpo’ tras un largo tiempo tras los pasos de la banda criminal ‘Los Pulpos’ que generaba zozobra y peligro en Trujillo. “No queremos un… pic.twitter.com/hmUfh04J5u — Exitosa Noticias (@exitosape) September 4, 2026





Destaca apoyo de ministro de Defensa

Revoredo también se refirió a la participación del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde en Trujillo luego del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas ocurrido el pasado 30 de agosto. El titular de Defensa llegó a la ciudad para coordinar con las fuerzas del orden las acciones desplegadas tras el ataque y participó en las diligencias posteriores relacionadas con el caso.

Al respecto, el general de la PNP señaló que el respaldo del ministro contribuyó al trabajo realizado por los equipos policiales. Revoredo también destacó las coordinaciones que Belaúnde realizó con otros ministerios para ampliar la trazabilidad internacional vinculada con la investigación.

“Yo me sentí fortalecido. Él hizo coordinaciones con otros ministerios para intensificar la trazabilidad a nivel internacional”, expresó.

“Yo no soy procurador, soy policía. Pero el señor ministro del Interior de Defensa, quien tuve la suerte conocerlo en Trujillo, él llegó a a trazar esta método de de línea de línea de línea este política Yo yo me sentí fortalecido. Él hizo coordinaciones con otros ministerios para intensificar la trazabilidad a nivel internacional”, agregó.

Responde a los cuestionamientos

En otro momento, Revoredo hizo referencia a las críticas dirigidas contra la Policía por sus actuaciones en la lucha contra el crimen organizado. El alto mando policial sostuvo que responde por sus decisiones y que mantiene su posición pese a los cuestionamientos que puedan surgir alrededor de su trabajo.

“Eso lógicamente nadie lo va a reconocer, pero sí le digo, lo que ha salido, bueno, eso tendrá algún interés, pero porque todo todo todo lo que hace la policía definitivamente está mal. Pero yo como Víctor Reboredo, como me siento frente a usted, yo no le estoy mintiendo al Perú ni nunca le miento al Perú. Yo soy responsable de mis actos, así me critiquen por adorar por por elevar una oración a Dios”, indicó.