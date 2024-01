El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, reveló que se llevarán a cabo 240 cambios en la institución. La medida abarcará pases al retiro y nombramientos de oficiales.

“ Es cierto ( habrán cambios) en unos días ”, afirmó en el programa Punto Final, luego de precisar que el jefe de administración de Cusco pasaría al retiro y el secretario de la región está en retiro, por lo que se debe nombrar a oficiales que los sucedan.

Agregó que en agosto próximo se implementará una medida similar. Y expresó su preocupación por la resistencia de algunos efectivos a ser destinados al interior del país, llegando incluso a presentar medidas cautelares para evitarlo.

“En agosto voy a sacar los cambios y voy a señalar: usted ya tuvo 5 años en Lima ahora le toca ir a altura. Allí voy a ver qué oficial se vale de influencias para no cumplir con su requerimiento profesional a la sociedad y se van a ejecutar ”, puntualizó.

También criticó que haya oficiales que interpongan medidas cautelares para evitar ir a distintas zonas de Lima. Y señaló que, existen más de 160 acciones de amparo para no ser destacado a la región Puno.

Asimismo, refirió que a más tardar a mediados de febrero ya tendría lista la propuesta del reglamento de la PNP con la nueva comisión institucional.

“Allí empezará el proceso de cambios de colocación y también de las invitaciones (al retiro). Aquel que no trabaja ya no debe estar en la institución”, explicó.

Por otro lado, afirmó que el ministro del Interior, Víctor Torres, no le ha solicitado la remoción de Harvey Colchado del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder . Aclaró que este tema no le compete en este momento, ya que no están en la fase de las habituales invitaciones que suelen realizarse a fin de año.

