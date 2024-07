La congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, lamentó que el mensaje de la presidenta Dina Boluarte haya sido tan extenso que incluso su propio hermano Nicanor Boluarte se durmió ocho veces mientras la mandataria leía el discurso que duró cinco horas.

Como se sabe, Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, fue captado durmiendo durante el mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. El investigado por el caso “Waykis en la sombra” asistió a la ceremonia como uno de los invitados de la mandataria.

Asimismo, el canciller Javier González Olaechea y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fueron vistos dormitando en algunos momentos.

Al respecto, la legisladora Vivian Olivos indicó: “Si él (Nicanor Boluarte), siendo su hermano, se cansó, Imagínense a la ciudadanía. No creo que todos los peruanos hayan llegado a escucharla hasta el final”.

Además, se refirió a los errores que cometió Dina Boluarte al leer el discurso: “No creo que ni siquiera haya repasado la lectura la señora presidenta”.

Asimismo, Vivian Olivos consideró que “bastante retadora” la presencia de Nicanor Boluarte en el Congreso para el mensaje presidencial, cuando se encuentra en el “ojo de la tormenta”, por la investigación del caso “Los Waykis en la sombra”.

“Si yo fuera su hermano no hubiera concurrido; es más, sí quiero a mi hermana no hubiera venido, es muy retador presentarte en el palco. Yo comprendo que todos queremos a nuestras familias, lo que yo recomendaría es evitar, mas aun si se trata de un hermano que está altamente cuestionado, incluso se ha quedado dormido no solo una vez, sino como 8 veces” , subrayó la parlamentaria de Fuerza Popular.

De otro lado, al anuncio de Dina Boluarte sobre el cambio de denominación del Ministerio del Interior a “Ministerio de Seguridad Pública”, la legisladora Vivian Olivos calificó como “la misma chola con diferente pollera”.

Vivian Olivos.

