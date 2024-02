Apenas tenía un mes en el gobierno cuando, en agosto de 2016, el entonces vicepresidente y ministro de Transportes Martín Vizcarra designó a Hugo Misad Trabucco, también conocido como “El Turco”, en un puesto clave del mencionado portafolio.

Para ello expidió la Resolución Ministerial 669-2016 MTC/01, en la que formalizó el nombramiento de su amigo de la infancia como director de Sistema Administrativo 2 de la Secretaría General del MTC.

Correo accedió al dispositivo que lleva la firma de Vizcarra Cornejo. En él se indica que al estar disponible la vacante para ese cargo era necesario cubrir el cupo.





No obstante, Misad Trabucco solo era bachiller de Economía por la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) de Arequipa y había ocupado otros cargos de confianza en el Gobierno Regional de Moquegua cuando Vizcarra fue gobernador, pero no contaba con mayor expertise.

Entrevistado por Punto Final sobre sus vínculos con “El Turco”, Vizcarra dijo que su amigo solicitó un desplazamiento de Moquegua a Lima y negó cualquier injerencia para su nombramiento. Añadió que “no sabía el puesto que iba a ocupar”.

Sin embargo, pese a su poca experiencia, fue colocado en una alta dirección.

Misad Trabucco fue detenido hace unos días por, presuntamente, pertenecer a una red criminal encabezada por Vizcarra Cornejo. Según la tesis fiscal, “El Turco” se encargaba de recibir los pagos que se efectuaban producto de la corrupción y luego los entrega al ex jefe de Estado.

Vínculos. Una fuente cercana al círculo de Vizcarra refirió a Correo que cuando este renuncia al Ministerio de Transportes por el caso “Chincheros”, Hugo Misad “se quedó solo en ese despacho e iba a Palacio constantemente”.

“Marcaba en el MTC e iba Palacio. Ahí estaba todo el día con Óscar Vásquez, exasesor de comunicaciones de Vizcarra”, dijo el informante.

Agregó que cuando “El Turco” llegó a Lima lo ayudó a conocer toda la estructura orgánica del MTC y sus competencias, porque “estaba perdido”.

También aseveró que lo que Misad Trabucco realizaba se limitaba a “estar en gerencia sentado y desde allí operaba. Bajaba, iba a Palacio, hacía los encargos y su labor concluía”.

A modo de anécdota, la fuente relató que en el MTC conocían a “El Turco” con el apelativo de “Tacaño”.

“Una vez pedimos una colaboración para el Día de la Madre y los que ganaban bastante, tenían que dar mínimo 50 soles, pero cuando se le solicitó dijo: ‘No, no, no, no daré’, y yo lo mandé lejos, pero después dio 30 soles nada más y se fue a Moquegua con un taper lleno de sanguches”, aseguró.