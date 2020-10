Martín Vizcarra garantizó que habrá elecciones general el 11 de abril del 2021, y que la única forma de impedirlo será sacándolo “a empujones” de Palacio de Gobierno.

“Sí (van a haber elecciones). Yo las garantizo. Ayer hubo elecciones en Bolivia. El 3 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo no van a poder haber elecciones el 11 de abril en el Perú? Por supuesto que sí. Tendrían que sacarme a empujones de Palacio de Gobierno para lograr que no haya elecciones”; señaló en una entrevista al programa “A pensar más” de Radio Santa Rosa.

Martín Vizcarra comentó esto luego de señalar que recibió pedidos de dos personas, de Acción Popular y Alianza Para el Progreso (APP) le solicitaron que postergue los comicios del próximo año en un contexto en el cual las cifras por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) estaban en ascenso.

Presidente @MartinVizcarraC: Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y de APP para postergar las elecciones del 2021. Esta reunión se dio cuando la pandemia estaba en aumento y se analizó desde diferentes perspectivas. pic.twitter.com/1udpz8trlG — Presidencia Perú (@presidenciaperu) October 19, 2020

El presidente comentó que el conflicto con el actual Congreso no empezó luego de la convocatoria a elecciones el 8 de julio último, sino que desde el inicio fue complicada. Sin embargo, rescató que tanto Acción Popular como APP votaron, el primero parcial y el segundo en bloque, en contra de la moción de vacancia que se presentó tras la difusión de audios del caso ‘Richard Swing’. Actualmente, desde Unión por el Perú (UPP) se ha anunciado que se están recolectado firmas para una segunda moción similar contra Vizcarra.

“La relación con el actual Congreso no ha sido buena desde el inicio. Tuve reuniones con casi todos los partidos políticos [...] Si quieren otro presidente, otras elecciones, si quieren postergar, pueden hacerlo. Todo depende de cuál es el objetivo que buscan [Desde Acción Popular y APP hubo líderes que lo buscaron para postergar elecciones] Pero también queda claro que Acción Popular y APP votaron, específicamente APP, en bloque en contra de la vacancia”, manifestó.

Martín Vizcarra indicó, en ese aspecto, que no puede especular sobre la continuidad de los cuestionamientos desde el Congreso, pero reiteró que hubo coordinaciones previas en el Legislativo para llevar a cabo la vacancia que se frustró en setiembre.

“[¿Usted cree que paren las denuncias tras?] No necesariamente. No sé. Ya tendría que especular a nivel de qué conversaron en el sótano del Congreso la clase política. Qué dice esta concertación republicana que también se reúne para elucubrar diferentes escenarios. Unos ex altos mandos de las Fuerzas Armadas que tienen un rol protagónico y que constantemente dan sus opiniones de carácter político. Estos grupos económicos que han visto afectado gravemente sus ingresos”, comentó al ser consultado sobre la posibilidad que sigan tras indicar de dónde vinieron las presiones para postergar las elecciones.

“Estoy seguro que va a salir pronto a la luz, con periodistas acuciosos y objetivos, reuniones previas que se tuvieron en el sótano del Congreso para organizar este intento de vacancia ‘express’. Viene otro, seguramente, y vendrán más y seguirán este tipo de acusaciones. Aquí el mensaje es uno: por más presidente que seas, hay fuerzas oscuras por la que tienes que bajar la cabeza. Y yo no voy a bajar la cabeza”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Un miembro de Acción Popular y otro de APP pidieron postergación de elecciones, reveló Vizcarra

(Video: Radio Santa Rosa)

Un miembro de Acción Popular y otro de APP pidieron postergación de elecciones, reveló Vizcarra