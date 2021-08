El sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró este domingo que el presidente Pedro Castillo “no tiene porque estar de acuerdo” con la convocatoria a una asamblea constituyente a través de un referéndum sin pasar por el Congreso de la República.

El exgobernador regional de Junín consideró que “el Gobierno de no tiene nada que ver” con la referida iniciativa porque “es responsabilidad del partido” a su cargo.

“No estoy esperando que el Congreso diga que no [quiere una asamblea constituyente], estamos ya trabajando en las firmas. [¿El presidente está de acuerdo?] El presidente no tiene que estar de acuerdo o tener que negarlo, es una tarea del partido, es el partido el que ha comprado el kit, el partido se organiza con el pueblo para buscar las firmas”, sostuvo en una entrevista con ‘Agenda Política’.

“El Gobierno no tiene nada que ver directamente en este tema. Los ministros tampoco, es una tarea del pueblo y del partido que ha comprado el kit”, señaló.

Cerrón Rojas indicó que Perú Libre buscará la convocatoria a una asamblea constituyente de dos maneras y se mostró convencido de que con firmas ciudadanas puede cambiar la Constitución “sin pasar por el Congreso”.

“Le puedo responder por lo que dice el partido, el partido lo que ha planteado ha sido que nosotros debemos trabajar la vía congresal y la vía extracongresal, pero estas dos dentro del marco constitucional”, manifestó.

“Tenemos que respetarlo todos [lo que decida el Congreso] porque además el pueblo ha elegido este Congreso y hay que defenderlo porque es la expresión de la voluntad popular. Ir por el artículo 32° no es ir por la puerta falsa, es constitucional”, añadió.

