Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre y prófugo con orden de captura vigente, reapareció mediante un mensaje remoto en una actividad partidaria en la ciudad de Iquitos, alegando persecución política.

Señaló que no puede presentarse públicamente por el encarcelamiento de miembros de su Comité Ejecutivo Nacional, y prometió que, de ganar las elecciones generales, su situación judicial cambiaría por “necesidad pública” gracias al respaldo popular.

Cerrón defendió la viabilidad de su postulación presidencial, argumentando que no tiene sentencia firme en contra, lo que le permitiría participar según la normativa electoral.

Además, el líder de Perú Libre ratificó propuestas clave como una nueva Constitución y la revisión de contratos lesivos para el Estado.

En el evento también se presentaron candidatos de Perú Libre para la región Loreto, Senado y Cámara de Diputados.

Paradójicamente, su reaparición ocurre mientras el Ministerio del Interior mantiene una recompensa por información sobre su paradero.