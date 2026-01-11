El prófugo candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, continuará en la clandestinidad tras confirmarse una orden de 24 meses de prisión preventiva en su contra en una investigación por lavado de activos y organización criminal vinculado al Caso “Los Dinámicos del Centro”

La decisión fue ratificada por los jueces Víctor Enríquez Sumerinde, Arturo Mosqueira Cornejo y María Guillén Ledesma de la Tercera Sala Penal de Apelaciones.

En detalle

Cerrón Rojas pedía a la sala que reemplace la orden de prisión preventiva en su contra por una comparecencia con restricciones. Sin embargo, el colegiado determinó que los elementos presentados por su defensa no eran “nuevos” ni contundentes para desvirtuar la “sospecha grave” que recae sobre el investigado.

Inicialmente, el plazo de reclusión que recibió fue de 36 meses, en diciembre de 2023, pero en enero de 2024 se redujo a 24 meses.

​El exgobernador regional de Junín, quien huye de la justicia desde el 6 de octubre de 2023 tras recibir una sentencia –hoy anulada– por colusión (Caso Aeródromo Wanka), es sindicado de ser el cabecilla de una presunta organización criminal.

Según la Fiscalía, esta se gestó al interior del Movimiento Político Regional Perú Libre, el mismo que fue absorbido por el partido Perú Libertario y cambió de nombre, finalmente, a “Perú Libre”.

“Cerrón habría proyectado un plan delictivo”, el cual tenía, como primer paso, fundar una organización política para “obtener el poder político en el Gobierno Regional de Junín” y otros.

“El segundo paso del plan consistió en la colocación de dirigentes, militantes, simpatizantes o familiares de estos (…) en cargos o puestos de confianza y con una cuota de poder determinada, lo que permitiría que estos puedan ejecutar diversas actividades criminales previas a través de suborganizaciones criminales como ‘Los Dinámicos del Centro’ o ‘Tiranos del Centro’, entre otros”, según la Fiscalía.