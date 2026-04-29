El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, informó que ya evalúa nombres de posibles integrantes de su Gabinete Ministerial ante una eventual victoria en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

Entre los nombres destacó el de José Domingo Pérez, exintegrante del Equipo Especial Lava Jato.

DETALLES

En declaraciones al programa Brutalidad Política, señaló que el exfiscal conocido por su fracaso frente al caso de la lideresa naranja podría asumir eventualmente el cargo de ministro de Justicia.

“Hay conversaciones preliminares, pero no hay todavía el punto de partida que diga este señor o esta señora tendrá esta vocería, ministerio, aquello. Él es una de las personas que ha sido invitada en esta previa a ir configurando equipos”, afirmó.

Precisamente, hace un mes, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió por unanimidad, no ratificar a Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción, tras un proceso de evaluación de su desempeño.

Consultado por otros sectores, Sánchez indicó que podía adelantar a Hernando Cevallos como eventual ministro de Salud.

Cabe recordar que Cevallos se desempeñó en el mismo cargo durante la gestión del golpista Pedro Castillo por el periodo de siete meses.