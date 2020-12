El vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Combina, aseguró este jueves que en el Congreso existen bancadas “que están buscando inestabilidad”, poco antes de que se presente ante el pleno el gabinete presidido por Violeta Bermúdez para solicitar el voto de confianza.

Indicó que agrupaciones como Unión por el Perú y Podemos Perú tienen “alguna posición reactiva” frente al Gobierno y les pidió no utilizar “herramientas constitucionales con sangre en el ojo”.

“Sí, hay grupos que están buscando inestabilidad y esto no es positivo para nadie, no me atrevería a dar nombres ni a personificar esta situación, pero creo que sí es importante identificar que bancadas como Unión por el Perú y Podemos Perú alguna posición reactiva”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Tenemos que aclarar que no se puede gobernar o utilizar algunas herramientas constitucionales como la confianza o la interpelación de una forma política y sobre todo, como usted señala, con sangre en el ojo”, añadió.

Combina aseveró que el Gabinete Ministerial “tiene tareas más urgentes que la pelea política” y precisó que, pese a la observación de algunos integrantes de su bancada respecto a algunos ministros, Alianza para el Progreso brindará el voto de confianza al Consejo de Ministros presidido por Violeta Bermúdez.

“El Perú tiene que estar primero e invocamos al resto de bancadas para que el día de hoy se manifiesten [...] pero sin poner en jaque la gobernabilidad y obviamente de este Gabinete que tiene tareas más urgentes que la pelea política”, manifestó.

“Nosotros desde APP vamos a dar esta tranquilidad no solo al Gobierno de Sagasti, sino al país que es lo que necesitamos”, remarcó.

Humberto Acuña renuncia a la Comisión de Presupuesto

En otro momento, Combina indicó que su colega de bancada Humberto Acuña tomó la “decisión personal” de dejar la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Explicó que la misma había sido comentada en su bancada semanas atrás pero que no se pudo materializar “por la crisis política” tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra.

“El señor Acuña como lo había adelantado unos días antes, ya había adelantado una solicitud para poder analizar su caso, el ya tomó además una decisión personal antes que la bancada tome alguna decisión”, expresó.

“Es una decisión personal y además en el partido ya había comentado que lo estaba meditando, pero lamentablemente la situación política cambia cada cinco minutos”, añadió.

En setiembre, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque ratificó la condena a tres años contra el congresista Humberto Acuña y la inhabilitación para ejercer cargo público, lo que implicaría la perdida de su curul parlamentaria.

La ratificación de la condena a tres años de prisión suspendida se tomó por unanimidad debido al soborno que habría autorizado pagar a un efectivo policial encargado de formular las preguntas que debía responder en una investigación en su contra. En respuesta, el hermano de César Acuña presentó un recurso de casación que ha sido admitido a trámite desde fines de setiembre.

