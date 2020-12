El vocero de Podemos Perú, Aron Espinoza, sostuvo este viernes que su bancada adoptará la postura de apoyar una moción de censura en contra de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, debido a que presuntamente no defiende la ley de la devolución de aportes de la ONP ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Mire [el pedido de censura a Mirtha Vásquez] va a ser la posición de la bancada. Nosotros tenemos que defender nuestro voto, no puede ser solamente un voto para el aplauso. Tenemos que defender a los aportantes, el tema es claro”, sostuvo en diálogo con “Canal N”.

“Sí va a ser una postura de la bancada porque varios parlamentarios que somos mayoría en la bancada tenemos esa posición y si seis votamos a favor, los cinco restantes tienen que acogerse a la misma”, señaló.

En otro momento, el portavoz de Podemos Perú le pidió a la titular del Legislativo “no victimizarse” y dijo que su agrupación tiene “derecho de presentar una moción en contra” de la titular del Parlamento porque “no lo representa”.

“Este no es un chantaje, que no se victimice. No se tiene por qué victimizar. Aquí no se trata de victimizarnos sino de tomar con seriedad que hoy, ella [Mirtha Vásquez] tiene la encargatura de ser presidenta del Congreso”, manifestó.

“Ella representa a los 130 parlamentarios, a los 11 grupos políticos y si no lo hace de forma prolija, de forma responsable, defendiendo el Legislativo, entonces no me representa y si no me representa tengo derecho de presentar una moción en contra de la persona encargada”, añadió.

Este jueves Espinoza aseguró que sería irresponsable que el Congreso responda al TC mañana o la próxima semana, y dijo que pedirá que se le censure a la presidenta del Parlamento si esto ocurre.

“No vamos a permitir que mañana o la próxima semana contestemos una demanda (desde el Congreso por la ley de ONP). Ahí si pediría, como vocero de la bancada, la censura de la Mesa Directiva, pero no vamos a permitir eso”, declaró a Exitosa Noticias.

Al respecto, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), aseguró que responderán al TC por la demanda que presentó el Ejecutivo contra la ley que permite el retiro de fondos a los aportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) de manera “diligente y responsable”, sin admitir algún tipo de chantaje.

“No admitiremos chantajes. El tema de la ONP merece tratarse de manera diligente y responsable. Usaremos el tiempo necesario para una contestación prolija que defienda la postura del Congreso de la República”, escribió Vásquez en su cuenta de Twitter.