El legislador Waldemar Cerrón negó que su hermano, Vladimir Cerrón, haya utilizado el ‘cofre’ presidencial y aseguró que dichas acusaciones solo buscan “desviar la información”.

El segundo vicepresidente del Congreso cuestiona el tiempo que tardan las autoridades con las presuntas pruebas del uso del vehículo presidencial por parte de su hermano.

“A mi parece que aquí se está demorando apropósito”, indicó.

“El caso está judicializado. Ya han tenido tiempo suficiente para demostrar si estuvo o no estuvo. (...) No estuvo en el cofre, se acabó todo ese show mediático que quieren desviar la información. ¿Tanto tiempo para investigar si alguien estuvo o no estuvo?” sostuvo.

Asimismo, el congresista cuestionó al exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, por asegurar que Vladimir Cerrón se encuentra en Junín. Además, considera que Shimabukuro “dice cualquier cosa”.

También resaltó que “el juez, el fiscal y la Policía Nacional” son quienes “tienen la palabra”.

Comandante general PNP confirma nuevo fallido operativo para capturar a Vladimir Cerrón

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, informó este lunes que la institución realizó un operativo la semana pasada para capturar al prófugo Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, sin lograr su objetivo.

Este intento fallido se suma a una serie de esfuerzos recientes por dar con el paradero de Cerrón, quien permanece en la clandestinidad desde hace más de un año.

Según detalló Zanabria a la prensa, el operativo incluyó intervenciones en siete viviendas ubicadas en distintas zonas de Huancayo y Chupaca.

“Les informo que la semana pasada hicimos un operativo muy grande contra Vladimir Cerrón y sin embargo no ha sido publicado. Se ha dado un golpe en siete casas en Huancayo, Chupaca y otras localidades, en las cuales ha estado muy cerca la captura de esta persona”, afirmó.

A pesar de la proximidad de la captura, el comandante lamentó que no se lograra ubicar a Cerrón. “Lamentamos que no haya salido información al público y creo que ya con las propias declaraciones que ha hecho el propio señor Cerrón se ha evidenciado lo cerca que estamos de capturarlo”, agregó Zanabria, en referencia a declaraciones recientes del líder de Perú Libre que, según la PNP, muestran indicios de su localización.