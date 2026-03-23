El presidente de la República del Perú, José María Balcázar, tomó juramento al nuevo ministro de Energía y Minas, Waldir Eloy Ayasta Mechán, tras la renuncia de Ángelo Alfaro.

Como se sabe, Ángelo Alfaro presentó su renuncia al cargo de ministro de Energía y Minas tras la polémica desatada por la denuncia sobre presunto abuso sexual en su contra.

Así, el Ejecutivo oficializó la renuncia de Ángelo Alfaro Lombardi al cargo de ministro de Energía y Minas y designó en su reemplazo a Waldir Ayasta. La medida fue publicada este 23 de marzo de 2026 mediante resoluciones supremas, en cumplimiento de la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Además, se agradece a Alfaro Lombardi por los servicios prestados a la Nación. Ambos documentos llevan la firma del presidente José María Balcázar y del titular del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo.

Como parte del procedimiento, se dispuso la publicación de la declaración jurada del nuevo ministro en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Antes de asumir el cargo, Waldir Ayasta se desempeñaba como gerente corporativo de planeamiento y proyectos de inversión en la empresa Electro Norte Medio S.A., puesto que ocupaba desde enero de 2026.

Ángelo Alfaro

El exministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro respondió el último domingo a la denuncia de presunto abuso sexual contra Jennifer Canani Panduro, cuando ella tenía 16 años.

El exfuncionario indicó durante una entrevista en Cuarto Poder que no hubo delito y aseguró que se trató de una relación consentida, que contó con la aprobación del entorno de ambos.

En su descargo, el extitular del Minem, defendió su versión de los hechos y descartó que haya existido algún tipo de violencia o coerción. Asimismo, aseguró que conserva algunas “cartas de amor” y que según indicó serían pruebas de la supuesta relación consentida.

“Mi único pecado fue enamorarme, es más, nos enamoramos”, indicó.