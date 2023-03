El exministro del Interior Willy Huerta se presentó ante la Comisión Permanente este martes 14 de marzo, dijo que no tenía motivos para defender a los exministros de Pedro Castillo y tuvo fuertes declaraciones contra Betssy Chávez y Aníbal Torres.

“Yo no creo que la señorita Betssy Chávez y Aníbal Torres no hayan sabido el mensaje que iba a dar el señor Castillo. Yo no creo. Lo digo porque ella es la expremier y el señor Aníbal Torres ha sido premier y asesor en ese momento”, aseguró.

“Ellos fueron los que ingresaron al despacho presidencial antes de la emisión de ese mensaje. No tengo por qué estar defendiendo cuando no se merecen mi lealtad y mi respeto porque ellos sabían, considero yo, porque el expremier tenía que saber qué mensaje iba a dar el expresidente Castillo”, agregó.

En sus alegatos, Huerta señaló lo siguiente: “Yo nunca supe, yo fui a despachar, informar sobre seguridad ciudadana porque ese día había manifestaciones por la moción de vacancia a las 3 p.m.”.

Como se sabe, el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales plantea aprobar que Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, sean procesados por los presuntos delitos de rebelión o alternativamente de conspiración.