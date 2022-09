El ministro del Interior, Willy Huerta, reiteró que no era la decisión adecuada que el coronel Harvey Colchado sea retirado de la jefatura de la División de Búsqueda que encabeza, por lo que dejó sin efecto esta disposición apenas tuvo conocimiento de ella.

“Por algo dejé sin efecto esa disposición. No era la decisión adecuada y cuando tomé conocimiento de esa situación dispuse que se deje sin efecto esas disposiciones”, respondió este viernes ante la prensa.

Estas declaraciones las hizo minutos antes de que empiece la sesión del pleno del Congreso donde se ha agendado el debate de la moción de censura en su contra, donde se le cuestiona, entre otros aspectos, el intento de remoción de la jefatura de la Divbus de Harvey Colchado que le fue notificada al coronel a través de un memorándum.

Huerta reiteró que está en investigación la presunta falsificación de firma en el mencionado documento y reiteró que fue el entonces director general de la Digimin, Whitman Ríos, quien tomó la decisión contra Colchado.

El ministro del Interior declaró luego de inaugurar una nueva sede del Fondo de Aseguramiento de Salud de la Policía Nacional en Jesús María, y reiteró que se debe informar no solo sobre una persona como Colchado, sino sobre toda la PNP en conjnto.

“Una persona no es importante, todos son importantes. En la PNP son más de 130 mil policías, todos son honestos, todos son probos, no solo una persona es honesta o proba. Todos en su conjunto. No podemos permitir que le falten el respeto a todos los integrantes de la Policía”, aseveró.