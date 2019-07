Yeni Vilcatoma espera que Mercedes Aráoz se convierta en la primera presidenta mujer del Perú

Síguenos en Facebook

La congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma espera que la vicepresidenta Mercedes Aráoz se convierta en la próxima presidenta del Perú.

"Ojalá tengamos muy pero muy pronto a Mercedes Aráoz como la primera mujer Presidenta del Perú!", posteó la legisladora en Twitter.

Dicha afirmación llega luego que el presidente Martín Vizcarra anunciara durante su Mensaje a la Nación que presentará al Congreso un proyecto para que las elecciones generales se adelanten para el 2020.

No obstante, debemos recordar que la legisladora de Peruanos por el Kambio Mercedez Aráoz se manifestó tiempo atrás sobre asumir el cargo de mandataria y aseguró que no está interesada en ser la primera presidenta del Perú.

"No me interesa ser la primera presidenta de la historia del Perú, para eso algún día postularé. Si postulo, espero ganar. Hoy día no", sostuvo Aráoz.