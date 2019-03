Yonhy Lescano sobre acusación por acoso: "Hay una motivación política" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista de Acción Popular Yonhy Lescano respondió al comandante general de la Policía, José Luis Lavalle, quien aseguró que los efectivos encargados de brindarle seguridad al legislador no manipularon su teléfono celular ni enviaron ningún mensaje a la periodista que acusa al legislador de acoso.

"Me hace aparecer como si estuviera diciendo cosas que yo no he dicho. Yo nunca he imputado a los miembros de la Policía haberse manipulado ellos el celular, sino que ellos lo tenían el celular y que, al parecer, como ellos me explicaron, se descuidaron", expresó el legislador a Canal N.

En ese sentido, el parlamentario calificó de "persecución política" las declaraciones del comandante general de la PNP.

"Quiero aclarar concretamente porque el señor general me pone en una situación difícil y está haciendo declaraciones que me parecen que ya tienen alguna persecución política. Hemos visto en la época de Fujimori y Montesinos policías que se han prestado a una serie de manipulaciones políticas, distinto a que hay una motivación política", indicó.

Cabe recordar que el comandante general, José Luis Lavalle, reveló que conversó con los agentes que daban seguridad a Yonhy Lescano y le negaron manipular su móvil.

"Hemos convocado a los dos suboficiales encargados de la seguridad del congresista Yonhy Lescano y ellos nos dijeron que eventualmente contestaban algunas de sus llamadas, pero en ningún momento manipularon su teléfono celular o enviaron mensajes", sostuvo Lavalle.