Yonhy Lescano: “La gente está muy enojada con los políticos y tienen razón”

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró que en sus actividades de campaña en las regiones del sur del país ha comprobado que la población “está muy enojada con los políticos” y consideró necesario que se apliquen “normas más severas” para que un ciudadano postule a un cargo público.

En esa línea, dijo creer oportuno que se excluya a candidatos si es que “no se ha cumplido con la ley” para “fortalecer la institucionalidad” del país.

“Hay algunos que tienen que salir de competencia porque no se ha cumplido con la ley, eso tenemos que llevar adelante, eso tenemos que observar, así se tiene que llevar el proceso electoral para que sea ordenado, para fortalecer nuestro país”, sostuvo en diálogo con Canal N desde Ayacucho.

“He estado recorriendo regiones y sectores pobres y la gente está muy enojada con los políticos y tienen razón porque hemos tenido presidentes que están investigados por corrupción, gobernadores que los intervienen, alcaldes que están encarcelados, la población no cree en los políticos, entonces, hay que mejorar poniendo normas más severas para que alguien sea representante del pueblo”, señaló.

En otro momento, Lescano lamentó que la bancada de Acción Popular haya apoyado la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. Aseveró que dicho accionar “es una mancha” en la historia de su partido político y reiteró que los legisladores involucrados serán sometidos a un proceso disciplinario en su agrupación por “no llevar una decisión acorde con la postura del partido”.

“La bancada no ha expresado al partido porque se les dijo en la primera vacancia que no debían promover, promocionar o ayudar a una vacancia porque no está en la historia del partido. No era la manera de ser del presidente Belaunde, nosotros entramos por la puerta grande, a través del voto popular a los gobiernos, no por la ventana”, manifestó.

“Desde el momento en que se hizo eso, hemos deslindado con la actitud de los congresistas de mi partido que no llevaron una decisión acorde con la postura del partido. Ellos son responsables por sí y ante sí de lo que hicieron”, añadió.

Evalúa suspender actividades físicas de campaña

El candidato presidencial reveló que junto con su equipo de campaña está evaluando continuar sus actividades en Cusco, Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa, regiones que se encuentran en el nivel muy alto y donde no hay muchas prohibiciones impuestas por el Gobierno para evitar el contagio de COVID-19.

“Estamos evaluando con el equipo si es que esperamos que pasen estas medidas para con un poco de tranquilidad salir a saludar al pueblo, o, por lo tanto, postergaríamos (las actividades) hasta pasadas estas medidas, nuestra actividad política”, explicó.

Sin embargo, detalló que no viajará a Lima Metropolitana ni a las otras 9 regiones en las que se ha dictado inmovilización social obligatoria debido a la segunda ola de contagios de coronavirus (COVID-19).

Yonhy Lescano: “La gente está muy enojada con los políticos y tienen razón”