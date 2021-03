Yonhy Lescano, candidato presidencial por Acción Popular, dijo que su oponente por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, no tiene la suficiente preparación para gobernar un país y que los que no tiene argumentos evitar asistir a debates.

“Creo que no está preparado para gobernar, no sabe lo que es el Perú, piensa que siendo empresario y sacando sus utilidades eso le puede ayudar. Eso no es experiencia suficiente. Ya hemos visto varias personas que eran ‘ilustres empresarios’, pero destrozaron el país”, expresó en Canal N.

“Respeto a los que se identifican con esa persona, pero no creo que sea la mayoría, no creo que esté en el nivel que están haciendo los sondeos. No creo todo eso, porque cada cosa que dice ofende a los peruanos”, agregó.

Yonhy Lescano sobre Rafael López Aliaga - Canal N

Según el postulante por el partido de la lampa, siempre se debe debatir pese la “guerra sucia y difamaciones”. Además, aseguró su participación en el evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Situación diferente a la de López Aliaga, quien no asegura su asistencia.

“Si le ponen un moderador que no le gusta, que el país vea cómo se comporta ese moderador, pero no debe ser pretexto para correrse. Creo que se está corriendo . A mí me han dicho que ayer dijo que ha estado en 15 o 20 debates, nosotros no lo hemos visto. Creo que son estos debates fundamentales”, sostuvo.

“No pueden sustentar sus argumentos con propuestas, que tiene problemas que lo descalifican como candidato a la presidencia de la República. Pura mentira, a mí me dijo que era un hombre de Odebrecht, le mandé una carta de rectificación, no se ha rectificado, lo vamos a querellar”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO