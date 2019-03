Yonhy ​Lescano: "Soy la víctima de un sistema político corrupto" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El congresista de Acción Popular (AP), Yonhy Lescano, consideró que su caso responde a una conspiración política en su contra y se retiró de la sesión de la Comisión de Ética, donde de evalúa recomendar una suspensión de 120 días en su contra por el acoso a una periodista.

Al iniciarse la sesión parlamentaria, el legislador solicitó en reiteradas ocasiones el uso de la palabra. Sin embargo, la presidenta de la comisión, Janet Sánchez, optó por continuar con la cita al aprobarse levantar la reserva de la sesión.

"Es una patraña, una conspiración. No nos vamos a quedar porque no me están dando el uso de ma palabra, me están negando un derecho", señaló Lescano.

La actitud del acciopppulista fue criticada por diversos parlamentarios presenten en la sesion, como Eloy Narváez (APP), Marco Miyashiro (FP); mientras que Hernando Cevallos (FA) consideró que se debió otorgar tiempo para que Lescano intervenga.

Denuncia

Más temprano, Lescano dijo sentirse tranquilo, pese a que hoy se iba a debatir su caso en la comisión de Ética, a partir de las 10:30a.m.

"Yo estoy tranquilo, soy una persona inocente. Lo que he dicho, y varias veces lo he explicado, esta es una patraña, una venganza política, una conspiración. Han acomodado mensajes, los han recortado, están estafando al pueblo del Perú. Cómo puedo sentirme yo tranquilo, soy víctima del sistema corrupto que se ha también infiltrado en el Congreso", dijo.

"Estoy tranquilo, la Fiscalía va a hacer su investigación más imparcial", agregó.