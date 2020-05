El ministro de Salud, Víctor Zamora, pasó un mal rato ayer durante su visita a Lambayeque luego de ser encarado por dos consejeros regionales que le recriminaron sobre la cruda realidad que vive esa región del país a causa del coronavirus.

El hecho ocurrió tras su salida del auditorio del Gobierno Regional de Lambayeque, donde se presentó junto a la jefa del Comando Nacional de Operaciones COVID-19, Pilar Mazetti, y una delegación.

Cuando Zamora daba cuenta a la prensa sobre la llegada de pruebas moleculares y rápidas para abastecer a todo el Perú, fue interrumpido por la indignación del consejero Manuel Huachillo.

“(Traer) 500 pruebas es una burla señor (...). Sabemos que (los pobladores) se están muriendo”, le dijo alzando la voz.

Enseguida, Huachillo encaró al ministro por llegar a dicha región sin traer absolutamente “nada”.

“Estamos indignados. Siempre vienen y no traen nada. Comitiva, comitiva y más comitiva pero no traen nada, señor. Dígame, ¿qué soluciones han traído en esta oportunidad”, le preguntó a Zamora, que intentaba calmarlo.

UNO MÁS. El ambiente se puso más tenso cuando Giselle Fernández, otra consejera regional, se sumó a la discusión y protestó porque los lambayecanos claman por atención y medicinas.

“Todos los días nos llaman, no hay ni siquiera médicos en los establecimientos de salud. No hay ambulancias, no hay ni una paracetamol. Los médicos se están yendo”, exclamó.

“Realmente, estamos en un total abandono”, añadió.

Balance

Hasta el día 47 del estado de emergencia sanitaria, Lambayeque tiene 2360 casos confirmados y 194 fallecidos. Su tasa de letalidad es de 8.22%.