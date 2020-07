La congresista Zenaida Solís, vocera alterna del Partido Morado, cuestionó los argumentos del legislador Daniel Urresti (Podemos Perú), cuya bancada votó a favor de las reformas constitucionales sobre la inmunidad, aprobadas el último domingo en la sesión del pleno.

“No puedo creer […] que el congresista Urresti se muestre tan sorprendido porque sencillamente el texto no era tan difícil como para no entenderlo y tener que confiar en los consultores y porque, además, el delegado de la bancada Morada, Francisco Sagasti, presentó una cuestión previa a la que se opuso Urresti ¿o es que se opone sin saber a qué?”, se preguntó en diálogo con Canal N.

Este miércoles, Daniel Urresti, vocero de Podemos Perú, informó que no apoyará las reformas sobre inmunidad y antejuicio en la segunda legislatura.

Según indicó a través de una nota de prensa, los parlamentarios fueron “sorprendidos” con una propuesta distorsionada, por lo que señaló que, en los próximos días, su bancada presentará una “mejor propuesta legal que sí elimine totalmente la inmunidad parlamentaria y además elimine el antejuicio político por delitos de función, pero solamente de los congresistas”.

“Lo que queríamos es que el texto que se estaba presentando no era el que se había debatido en el pleno anterior y que por cinco puntos se quedó, que estaba concernido al retiro de la inmunidad de los parlamentarios y que se estaba introduciendo una serie de agregados, de artículos […] El congresista Urresti no puede decir que no entendió, por dios, eso no me parece justo”, criticó Zenaida Solís.

Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, consideró que sí puede haber legisladores que emitan votos sin conocer sobre lo que están pronunciándose, pero eso “no debe darse”.

“Lo voy a poner en condicional porque puede ser que sí sea cierto que haya gente que votó sin leer, puede ser que sea cierto que haya congresistas que simplemente levanten la mano y no saben por lo que están votando, pero no debe darse”, refirió.