La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, a cargo de Amado Enco, está a la espera de la respuesta de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, a quien le pidió hace una semana que se inhiba de investigar al presidente Martín Vizcarra en el caso “Swing”.

La solicitud del defensor del Estado se sustenta en los dichos de Karem Roca, exasistente de Vizcarra, quien manifestó -en uno de sus audios- que Mirian Morales, ex secretaria general de Palacio de Gobierno, y el mandatario se reunieron con la titular del Ministerio Público el pasado 9 de julio.

En el respectivo documento, Enco también advierte que la fiscal de la Nación ya adelantó que querellará a Roca, eventualmente la principal testigo del caso.

La investigación está a cargo de la fiscal anticorrupción Janny Sánchez, quien elevó el extremo del expediente que involucra al jefe de Estado a Zoraida Ávalos. Esta última confirmó que ya lo tiene entre sus manos.

Diario Correo pidió comentarios sobre el tema al despacho de la fiscal de la Nación, pero no hubo respuesta.

Ante una consulta de este diario, el procurador Amado Enco comentó lacónico: “Voy a esperar”.

En referencia a los siete días de silencio de Ávalos, añadió: “Suele suceder, pero algún pronunciamiento tiene que darse. Esperaré”.

OPINIÓN. Al respecto, el exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo, comentó: “La doctora Ávalos está en las conversaciones de Karen Roca. Evidentemente, no sería sano que ella misma haga la investigación. Mejor sería que otro fiscal supremo, por delegación, lo haga. Ha ocurrido en otros casos. Si bien no tiene obligación de acoger la solicitud de inhibición, generaría sospechas (…), no sería bueno por la imagen de la docta Ávalos ni para la Fiscalía de la Nación”.

Según Angulo, Enco tiene razón al señalar que la fiscal de la Nación “adelanta posiciones en relación con un elemento de convicción, en este caso las afirmaciones de la señora Roca que involucran la actuación del presidente de la República”.

