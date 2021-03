La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, aseguró este domingo que la investigación de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ no será afectada con el retiro de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro luego que se dio a conocer que se reunieron el 2018 con el entonces presidente Martín Vizcarra.

“Lo que se ha revelado [la reunión de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro con Vizcarra] es grave y sí, de repente hay situaciones que molestan, pero esto de ninguna manera va a afectar la investigación. El equipo no lo hacen dos personas, los audios están ahí, no se va a caer el caso”, sostuvo en diálogo con ‘Panorama’.

En esa línea, descartó algún tipo de “favorecimiento” a la fiscal Sandra Castro frente a la fiscal Rocío Sánchez. Reveló que esta última tenía más movilidades, fiscales adjuntos y recursos para llevar a cabo la investigación.

“La señora Sandra Castro no tenía mayor logística que Rocío Sánchez. Por ejemplo, la señora Rocío Sánchez hasta el día que ha salido de funciones en este equipo, tenía dos carros, uno para ella y otro para los expedientes; mientras que Sandra Castro tenía que compartir un carro con el doctor Chávez Cotrina de 8 a 12 del día. No me digan que mi favorita era Sandra Castro cuando la señora Rocío tenía dos movilidades, tenía como 8 adjuntos. Nunca le quité a un adjunto ¿Dónde está el favoritismo?”, manifestó.

Al ser consultada al respecto, rechazó tener una cercanía con el expresidente Martín Vizcarra y recordó que fue elegida fiscal de la Nación el 2019 por unanimidad por una Junta de Fiscales Supremos integrada por Tomás Gálvez, Pedro Chávarry, Pablo Sánchez y Víctor Rodríguez Monteza.

“Dicen que a mi me ha puesto Vizcarra en la fiscal de la Nación. El señor Chávarry sale y estábamos en una situación difícil y el doctor Pedro Chávarry, el doctor Tomás Gálvez, el doctor Rodríguez Monteza y Pablo Sánchez me nombran por unanimidad como fiscal de la Nación. Entonces si esto es verdad, ¿los fiscales mencionados son vizcarristas? Esto no resiste análisis”, señaló.

“Nunca he favorecido al señor Vizcarra”, remarcó.

