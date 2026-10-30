El Complejo Deportivo Pedro Huillca, en el distrito de El Agustino, pasó de estar abandonado y asociado a problemas de inseguridad a convertirse en un espacio destinado al deporte y al encuentro de los vecinos. Su recuperación es una de las iniciativas que Caja Huancayo presentó a representantes de instituciones financieras de distintos países reunidos en Lima.

“Gracias al esfuerzo de Caja Huancayo y sus colaboradores, pudimos recuperarlo y ponerlo a disposición de los jóvenes, los niños y toda la población de El Agustino”, señaló Felipe Atoche Castillo, presidente del directorio de Caja Huancayo.

La visita se realizó durante las reuniones estatutarias 2026 del World Savings and Retail Banking Institute (WSBI), que congregaron a representantes de la banca internacional. Para Caja Huancayo, el encuentro también representa una oportunidad para compartir experiencias y explorar alianzas que permitan ampliar el alcance de sus iniciativas sociales.

OPORTUNIDADES PARA LA COMUNIDAD

Jorge Solís Espinoza, director de Caja Huancayo, sostuvo que la prevención de la delincuencia requiere no solo medidas de seguridad, sino también alternativas de desarrollo para los jóvenes. Bajo esa perspectiva, la recuperación de espacios públicos busca ofrecer lugares donde niños y adolescentes puedan realizar actividades y encontrar nuevas oportunidades.

Por su parte, Peter Simon, CEO del WSBI, destacó el papel de las cajas de ahorro en el desarrollo de las comunidades y en el respaldo a pequeños negocios que necesitan apoyo para crecer. Durante su intervención, resaltó la labor de la entidad peruana y la importancia de que las instituciones financieras mantengan su vínculo con las necesidades de la población.

La agenda internacional también contempló visitas institucionales y culturales a localidades de Junín los días 29 y 30 de octubre, además de espacios de intercambio entre Caja Huancayo, la Fundación Caja Huancayo y otras instituciones.

Para conocer más sobre las iniciativas que impulsa Caja Huancayo y los servicios que pone a disposición de la población, visita www.cajahuancayo.com.pe.

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