Una gran institución se construye con resultados, pero, sobre todo, con personas. En Caja Huancayo creemos que cada colaborador es protagonista de nuestra historia y que generar espacios donde pueda sentirse valorado, escuchado y respetado es fundamental para seguir creciendo.

En ese camino, Caja Huancayo se posiciona entre las primeras empresas del Perú en obtener la certificación GREAT PEOPLE 2026 Mental Health, reconocimiento que distingue a las organizaciones que hacen del bienestar emocional un pilar de su cultura y entorno laboral.

Esta certificación reafirma nuestro compromiso con una cultura centrada en las personas, promoviendo un ambiente saludable e inclusivo donde nuestros equipos puedan desarrollarse plenamente. Asimismo, reconoce el trabajo constante que venimos impulsando para fortalecer espacios que contribuyan a una mejor experiencia y al bienestar integral de nuestros colaboradores.

Este logro representa un momento significativo para Caja Huancayo, al convertirse en la primera institución microfinanciera del país en obtener la certificación GREAT PEOPLE 2026 Mental Health, fortaleciendo nuestro posicionamiento como referente en gestión del talento y compromiso con el bienestar de las personas.

Más que un reconocimiento, esta certificación nos impulsa a continuar construyendo una organización donde escuchar, comprender y acompañar formen parte de nuestra manera de trabajar.