Los primeros minutos después de un accidente laboral pueden marcar la diferencia entre una recuperación exitosa y una complicación grave. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año se registran cerca de 3 millones de muertes relacionadas con el trabajo y alrededor de 395 millones de lesiones no fatales a nivel mundial.
En el Perú, durante 2025, se registraron más de 44,600 notificaciones de accidentes laborales, lo que evidencia la frecuencia de estos incidentes.
La médica Virginia Cuevas, gestora de riesgo de la empresa Sanitas, advirtió que actuar sin conocimiento puede agravar la situación.
“Un movimiento brusco puede agravar una fractura y causar daño neurológico permanente, y una demora en la llamada de emergencia podría ser fatal”, explicó la especialista.
Qué hacer en los primeros minutos tras un accidente laboral
Especialistas recomiendan aplicar acciones básicas que ayuden a estabilizar la situación y evitar riesgos adicionales.
Aplicar el protocolo P.A.S.
Este protocolo consiste en:
- Proteger: asegurar la zona para evitar nuevos accidentes.
- Alertar: activar de inmediato el sistema de emergencia o solicitar una ambulancia.
- Socorrer: brindar ayuda inicial según la situación.
Este paso es clave en accidentes de alto riesgo, como caídas desde altura, atrapamientos, fugas de gas o contacto eléctrico.
Evaluar el estado del accidentado
Se recomienda:
- Verificar si la persona responde a estímulos
- Confirmar si respira normalmente
- Identificar lesiones visibles antes de intervenir
La evaluación debe realizarse con calma para evitar decisiones impulsivas.
Aplicar primeros auxilios básicos
Entre las acciones recomendadas destacan:
- Controlar hemorragias mediante presión directa
- Enfriar quemaduras con agua corriente
- Mantener la calma y evitar movimientos innecesarios
Informar a la empresa y buscar atención médica
Es importante notificar el accidente al supervisor o área de recursos humanos para activar los protocolos internos.
Además, se recomienda acudir a atención médica incluso si la lesión parece leve, ya que algunas complicaciones pueden aparecer con el tiempo.
Qué evitar tras un accidente laboral
Así como es importante saber qué hacer, también es clave evitar acciones que puedan agravar la lesión.
No movilizar al accidentado sin apoyo especializado
Especialmente si se sospechan lesiones en:
- Cabeza
- Cuello
- Columna
- Extremidades fracturadas
Un traslado incorrecto puede provocar daños neurológicos permanentes.
No dar alimentos ni bebidas
La persona accidentada podría necesitar cirugía o perder el conocimiento, lo que aumenta el riesgo de asfixia si ingiere líquidos o alimentos.
No manipular fracturas ni retirar objetos incrustados
Intentar enderezar extremidades o retirar objetos puede provocar hemorragias severas y agravar el daño.
No aplicar sustancias caseras sobre quemaduras
Aplicar cremas, pasta dental u otros productos puede provocar infecciones y dificultar el tratamiento médico.
En caso de quemaduras leves, solo se recomienda usar agua fría.
Evitar actuar sin capacitación
Si no se cuenta con conocimientos en primeros auxilios, lo más recomendable es solicitar ayuda especializada y evitar intervenciones riesgosas.
Importancia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)
El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) es obligatorio para 270 actividades laborales en el Perú, como transporte y seguridad privada.
Este seguro permite:
- Atención médica inmediata
- Rehabilitación del trabajador
- Respaldo económico ante accidentes
- Continuidad operativa para las empresas
Especialistas destacan que contar con este seguro facilita una respuesta rápida ante emergencias laborales.