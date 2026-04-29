Los primeros minutos después de un accidente laboral pueden marcar la diferencia entre una recuperación exitosa y una complicación grave. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año se registran cerca de 3 millones de muertes relacionadas con el trabajo y alrededor de 395 millones de lesiones no fatales a nivel mundial.

En el Perú, durante 2025, se registraron más de 44,600 notificaciones de accidentes laborales, lo que evidencia la frecuencia de estos incidentes.

La médica Virginia Cuevas, gestora de riesgo de la empresa Sanitas, advirtió que actuar sin conocimiento puede agravar la situación.

“Un movimiento brusco puede agravar una fractura y causar daño neurológico permanente, y una demora en la llamada de emergencia podría ser fatal”, explicó la especialista.

Qué hacer en los primeros minutos tras un accidente laboral

Especialistas recomiendan aplicar acciones básicas que ayuden a estabilizar la situación y evitar riesgos adicionales.

Aplicar el protocolo P.A.S.

Este protocolo consiste en:

Proteger: asegurar la zona para evitar nuevos accidentes.

asegurar la zona para evitar nuevos accidentes. Alertar: activar de inmediato el sistema de emergencia o solicitar una ambulancia.

activar de inmediato el sistema de emergencia o solicitar una ambulancia. Socorrer: brindar ayuda inicial según la situación.

Este paso es clave en accidentes de alto riesgo, como caídas desde altura, atrapamientos, fugas de gas o contacto eléctrico.

Evaluar el estado del accidentado

Se recomienda:

Verificar si la persona responde a estímulos

Confirmar si respira normalmente

Identificar lesiones visibles antes de intervenir

La evaluación debe realizarse con calma para evitar decisiones impulsivas.

Aplicar primeros auxilios básicos

Entre las acciones recomendadas destacan:

Controlar hemorragias mediante presión directa

Enfriar quemaduras con agua corriente

Mantener la calma y evitar movimientos innecesarios

Informar a la empresa y buscar atención médica

Es importante notificar el accidente al supervisor o área de recursos humanos para activar los protocolos internos.

Además, se recomienda acudir a atención médica incluso si la lesión parece leve, ya que algunas complicaciones pueden aparecer con el tiempo.

Qué evitar tras un accidente laboral

Así como es importante saber qué hacer, también es clave evitar acciones que puedan agravar la lesión.

No movilizar al accidentado sin apoyo especializado

Especialmente si se sospechan lesiones en:

Cabeza

Cuello

Columna

Extremidades fracturadas

Un traslado incorrecto puede provocar daños neurológicos permanentes.

No dar alimentos ni bebidas

La persona accidentada podría necesitar cirugía o perder el conocimiento, lo que aumenta el riesgo de asfixia si ingiere líquidos o alimentos.

No manipular fracturas ni retirar objetos incrustados

Intentar enderezar extremidades o retirar objetos puede provocar hemorragias severas y agravar el daño.

No aplicar sustancias caseras sobre quemaduras

Aplicar cremas, pasta dental u otros productos puede provocar infecciones y dificultar el tratamiento médico.

En caso de quemaduras leves, solo se recomienda usar agua fría.

Evitar actuar sin capacitación

Si no se cuenta con conocimientos en primeros auxilios, lo más recomendable es solicitar ayuda especializada y evitar intervenciones riesgosas.

Importancia del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) es obligatorio para 270 actividades laborales en el Perú, como transporte y seguridad privada.

Este seguro permite:

Atención médica inmediata

Rehabilitación del trabajador

Respaldo económico ante accidentes

Continuidad operativa para las empresas

Especialistas destacan que contar con este seguro facilita una respuesta rápida ante emergencias laborales.