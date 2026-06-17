Investigadores de Mayo Clinic desarrollaron una prueba experimental de sangre denominada GCT-iSIGN, capaz de detectar tumores de células germinales, la forma más común de cáncer testicular, incluidos casos que pasan desapercibidos en los análisis tradicionales.

Los resultados fueron publicados en la revista científica Nature Communications y podrían representar una herramienta complementaria para el diagnóstico temprano de esta enfermedad, que afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes.

Aunque el cáncer testicular es altamente tratable, su detección puede complicarse cuando los tumores no producen cantidades suficientes de marcadores tumorales convencionales, sustancias que normalmente se utilizan en los análisis de sangre para identificar la enfermedad.

La prueba identificó casos que los análisis convencionales no detectaron

Para superar esta limitación, los investigadores analizaron simultáneamente miles de señales del sistema inmunitario presentes en la sangre.

Con este enfoque desarrollaron la prueba GCT-iSIGN, que fue evaluada en 427 muestras sanguíneas. Los resultados mostraron que logró identificar correctamente al 93% de las personas con tumores de células germinales y descartar el cáncer en el 99% de quienes no tenían la enfermedad.

Además, detectó 23 de los 24 casos que habían dado negativo en las pruebas sanguíneas estándar, ofreciendo una alternativa potencial para pacientes cuyos análisis convencionales no revelan la presencia del cáncer.

Segunda prueba permite diferenciar tipos de cáncer testicular

El equipo también desarrolló una segunda herramienta, denominada Sem-iSIGN, diseñada para distinguir entre dos de las principales variantes de cáncer testicular.

Esta diferenciación es relevante porque cada subtipo puede requerir estrategias terapéuticas distintas, permitiendo una mayor precisión en la planificación del tratamiento.

Los hallazgos se apoyan en investigaciones previas realizadas por los mismos equipos científicos, que utilizaron perfiles inmunológicos para identificar biomarcadores asociados al síndrome neurológico paraneoplásico vinculado al cáncer testicular, entre ellos el anticuerpo KLHL11 IgG, descrito anteriormente en The New England Journal of Medicine.

Se requieren más estudios antes de su uso clínico

Divyanshu Dubey, profesor de Medicina de Laboratorio y Anatomía Patológica y de Neurología en Mayo Clinic, además de autor sénior y de correspondencia del estudio, señaló que cuando los marcadores sanguíneos tradicionales son negativos, el diagnóstico y el tratamiento pueden retrasarse.

“Nuestros hallazgos muestran una vía prometedora hacia un enfoque de análisis de sangre más sensible, pero se necesitan estudios adicionales antes de que pueda utilizarse de forma rutinaria en la atención a pacientes”, afirmó.

Los coautores principales fueron M. Bakri Hammami y Andrew M. Knight. El estudio recibió financiamiento del Departamento de Defensa de Estados Unidos y de otras fuentes federales e institucionales.

Mayo Clinic informó además que posee un interés financiero en la tecnología descrita y señaló que cualquier ingreso derivado será destinado a apoyar sus actividades de atención médica, educación e investigación sin fines de lucro.