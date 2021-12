En Año Nuevo es común excedernos en nuestra alimentación al consumir raciones que superan las calorías que nuestro organismo necesita. Por eso, es importante empezar a adoptar costumbres alimenticias saludables que nos beneficien y nos permitan prevenir ciertas enfermedades.

Con el objetivo de aprender que es posible disfrutar estas fiestas de Año Nuevo sin arriesgar nuestra salud y nutrición, la especialista Saby Mauricio nos brinda las siguientes pautas y recomendaciones:

Desayune ligero: El 31 consuma un desayuno ligero, basado en una porción generosa de fruta picada, puede ser papaya, melón, sandía o piña. Agréguele un yogurt bajo en grasa.

El horario de la cena cuenta: Dependiendo del tipo de carne que consumamos requerimos entre dos a cuatro horas de reposo antes de dormir, por lo que lo ideal sería cenar entre las 8 y 10 pm para evitar problemas digestivos al día siguiente.

Cenar carnes blancas de preferencia: Las carnes blancas demoran menos horas en digerir en comparación a las carnes rojas. Para la cena es preferible elegir una carne blanca como el pavo, cerdo, pavita, pollo o incluso pescado. Es recomendable utilizar en su aderezo mezclas de hierbas aromáticas y frutos secos, que permiten reducir la cantidad de grasas que al ser calentadas se convertirán en grasas saturadas.

Acompañamiento saludable: Acompaña la carne con una generosa porción de vegetales crudos o cocidos, presentados en ensaladas, salteados, al vapor o a la plancha; para el aderezo utilice vinagre blanco, limón y mostaza sin azúcar. Si usas aceite de preferencia que sea de oliva al natural.

Un segundo acompañamiento: El segundo acompañamiento puede ser un tubérculo como el clásico camote preparado al horno. Si consideras preparar arroz agrégale verduras, frutas secas como las pasas y las oleaginosas como el maní.

El tradicional chocolate y panetón: Si vas a comprar panetón elige aquel que no tenga octógonos. Éste y el chocolate debemos consumirlo como un “lonchecito” (6pm) o como el desayuno. Recordemos que 100 gr de panetón equivale aproximadamente a 4 panes ciabatta + 4 cucharaditas de azúcar + 2 cucharadas de manteca. Es recomendable no agregarle mantequilla ni mermelada al panetón para no incrementar las calorías consumidas.

