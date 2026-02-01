Los viajes de verano suelen estar asociados al descanso, pero también pueden implicar riesgos para la salud, especialmente cuando se viaja con niños o adultos mayores. Por ello, contar con un botiquín bien equipado es una medida preventiva clave.

“Un botiquín permite atender rápidamente síntomas leves o incidentes como heridas, alergias o malestares digestivos”, explica Jonatan Saúl Zavala Meléndez, químico farmacéutico y bioquímico, docente de Farmacia Técnica del Instituto Carrión.

Medicamentos recomendados según la edad

En el caso de los niños, el especialista recomienda incluir medicamentos de uso común como paracetamol, simeticona y antihistamínicos como la cetirizina. También sugiere diclofenaco en gel y cremas para afecciones cutáneas leves.

Para los adultos mayores, el botiquín debe considerar paracetamol, aspirina, captopril, enzimas digestivas y productos de uso tópico para aliviar dolores musculares, siempre respetando indicaciones médicas previas.

Uso responsable y correcta conservación

Zavala advierte que uno de los errores más frecuentes es incluir antibióticos u otros medicamentos que requieren receta médica. “No se debe automedicar. Los medicamentos de venta libre pueden usarse solo cuando es necesario y respetando las indicaciones”, enfatiza.

Asimismo, recomienda cuidar la conservación de los fármacos durante el viaje. “El calor puede alterar su efectividad. Lo ideal es mantenerlos en un ambiente fresco, incluso usando un cooler, y nunca dejarlos en la maletera del auto”, señala.

Cuándo buscar atención médica

Ante fiebre persistente mayor a 38 °C, diarrea continua, dificultad respiratoria o síntomas relacionados al corazón, el especialista recalca que se debe buscar atención médica inmediata y no intentar resolver la situación solo con el botiquín.