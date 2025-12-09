Con la llegada del verano, muchas personas retoman actividades como correr o asistir al gimnasio para recuperar hábitos saludables. No obstante, especialistas advierten que antes de iniciar cualquier rutina física es indispensable realizarse un chequeo médico deportivo, una evaluación que reduce riesgos y permite entrenar de forma segura.

Las estadísticas respaldan esta recomendación: más del 90% de muertes súbitas en corredores aficionados pueden prevenirse con un chequeo cardiológico previo. Un electrocardiograma detecta alteraciones eléctricas del corazón presentes hasta en el 8% de adultos que entrenan intensamente, mientras que los análisis de sangre identifican anemia, deshidratación o desbalances metabólicos en el 30% de personas activas.

Qué debe incluir un chequeo médico deportivo

El Dr. Oscar García, cardiólogo de la Clínica Ricardo Palma, señala que esta evaluación debe ser completa y personalizada, tanto para deportistas aficionados como de alto rendimiento.

“El chequeo debe incluir una evaluación integral con exámenes de laboratorio —hemograma, glucosa, función renal, perfil lipídico, electrolitos, función hepática y examen de orina—. Además, una evaluación cardiológica con electrocardiograma, prueba de esfuerzo y ecocardiograma Doppler”, detalló.

Los resultados deben ser revisados por un cardiólogo, quien emitirá un informe final con recomendaciones específicas según el estado de salud del paciente.

Afecciones silenciosas que pueden detectarse a tiempo

Para el Dr. Marco Antonio Romero, también cardiólogo de la Clínica Ricardo Palma, esta evaluación permite identificar condiciones que muchas veces no presentan síntomas.

“Este tipo de exámenes ayuda a detectar dislipidemias, hipertensión, arritmias, enfermedades valvulares, cardiopatías de fondo o factores de riesgo cardiovascular. En muchos casos, el primer síntoma puede ser un evento grave”, indicó.

La evaluación cardiológica permite identificar estos problemas en etapas tempranas, incluso antes de que se manifiesten.

¿Quiénes deben realizarse el chequeo?

Los especialistas recomiendan realizarlo de manera obligatoria a:

Personas con sobrepeso , presión alta, diabetes o dislipidemia.

, presión alta, diabetes o dislipidemia. Personas mayores de 40 años .

. Quienes llevan una vida sedentaria .

. Personas con antecedentes de tabaquismo .

. Personas que presentan fatiga, palpitaciones o dolor en el pecho .

. Adolescentes o adultos con antecedentes familiares de infarto, muerte súbita o enfermedades cardíacas hereditarias.

Una herramienta preventiva para un entrenamiento seguro

El chequeo médico deportivo no solo protege la salud, sino que también ayuda a optimizar el rendimiento físico. Al identificar riesgos o limitaciones, los especialistas pueden orientar sobre la mejor forma de entrenar y evitar complicaciones futuras.