Científica Premio Nobel de Química: “Si no creamos nuevos antibióticos la gente morirá a los 50 o 60 años”

Síguenos en Facebook

La científica israelí y Premio Nobel de Química 2009, Ada Yonath, advirtió de que las resistencias bacterianas provocarán la muerte de las personas de forma anticipada.

Yonath aseguró que las medicinas detuvieron muertes anticipadas en el siglo XX, pero que los laboratorios no sintetizan nuevos antibióticos por su alto costo.

"La longevidad se disparó gracias a los antibióticos, en la mitad del pasado siglo. Evitó las muertes de quienes no habían cumplido los 50. Antes de esa edad murieron Mozart o Kafka (...) los laboratorios no quieren sintetizar nuevos antibióticos, porque son muy caros de fabricar, se venden muy baratos y se utilizan pocos días, no como otros tratamientos caros, como los del cáncer".

La científica en diálogo con el Diario El País, comentó que los microorganismos buscan siempre un camino para continuar viviendo y que los medicamentos actuales son muy ineficientes.

"Las bacterias son listas, encuentran el camino para sobrevivir; los microorganismos resistentes son los nuevos asesinos en serie. Más de 33.000 europeos mueren al año por ese hecho. Un impacto mayor que el del sida, la tuberculosis y la gripe. En casi la mitad de los casos (39%) las bacterias letales fueron inmunes a los antibióticos más recientes", manifestó.

Ada Yonath enfatizó que los laboratorios buscan pacientes que puedan pagar sus medicinas caras pero ya no lo encontrarán si siguen en ese camino.

"Diseñar antibióticos que penetren a través de ellas" y critica que "los laboratorios me odian. Les digo que están tomando malas decisiones al no diseñar nuevos antibióticos, entiendo que necesitan ganancias para sus inversores pero si más y más personas vuelven a morir a los 50 años o a los 60, ya no van a tener consumidores para los tratamientos caros".

La experta y otros dos científicos descubrieron la estructura y la función del ribosoma, lo que permitió que los equipos que ella dirigía revelaran cómo algunos antibióticos eliminan a las bacterias uniéndose a sus ribosomas e impidiendo que fabriquen proteínas.