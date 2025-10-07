Aunque la menstruación es un proceso natural que forma parte de la vida de millones de mujeres, aún se enfrenta a desafíos que van desde los síntomas físicos hasta la persistencia de estigmas sociales y la falta de información confiable. Especialistas en salud femenina coinciden en que hablar del tema con naturalidad y adoptar hábitos saludables puede marcar una gran diferencia en el bienestar físico y emocional durante esos días.

De acuerdo con Fiorella Moretti, Marketing Manager de Cuidado Personal de Kimberly-Clark Andino, es necesario promover una conversación abierta y sin prejuicios:

“Hablar de la menstruación sin tabúes es fundamental para derribar estigmas y dejar de verla como un limitante. El acceso a información y soluciones adecuadas permite a las mujeres sentirse seguras y cómodas durante todo el ciclo”, señaló.

En ese contexto, la marca de cuidado femenino Kotex comparte cinco recomendaciones prácticas que pueden ayudar a sobrellevar la menstruación con mayor bienestar:

Usa la temperatura a tu favor. Aplicar calor en la zona abdominal o lumbar ayuda a aliviar los cólicos y la tensión muscular. Alternar con duchas de agua fresca puede reducir la sensación de hinchazón y pesadez. Integra el movimiento consciente. Actividades suaves como el yoga, la respiración profunda o las caminatas cortas favorecen la liberación de endorfinas y mejoran el ánimo sin forzar al cuerpo. Prioriza el descanso nocturno. Dormir bien es clave para la recuperación física y emocional. Mantener el ambiente fresco, evitar pantallas antes de dormir y usar productos de protección adecuados puede ayudar a un sueño sin interrupciones. Planifica según tu ciclo. Reconocer las distintas fases menstruales permite organizar mejor la agenda y distribuir las actividades según los niveles de energía. Durante los días de mayor cansancio, conviene reservar tiempo para el autocuidado. Lleva un registro menstrual. Herramientas digitales, como el Calendario Menstrual de Kotex, permiten hacer un seguimiento personalizado del ciclo, anticipar el próximo periodo e identificar los días fértiles y de ovulación.

Promover la educación menstrual y derribar los estigmas asociados sigue siendo un reto social y cultural. Sin embargo, con información, autocuidado y empatía, es posible transformar la forma en que se vive esta etapa, integrándola de manera saludable y sin prejuicios en la vida cotidiana.