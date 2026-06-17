Especialistas en salud capilar recuerdan la importancia del autocuidado masculino y de prestar atención a los primeros signos de la caída del cabello.

Según la Sociedad Internacional de Restauración Capilar, cerca del 85% de los hombres experimentará algún grado de calvicie a lo largo de su vida. Sin embargo, muchos pacientes acuden a consulta cuando la pérdida capilar ya se encuentra avanzada, reduciendo las alternativas de tratamiento.

“Durante los últimos años hemos visto un cambio importante en la forma en que los hombres perciben la calvicie. Cada vez más pacientes buscan prevenir y tratar la caída del cabello en etapas tempranas”, explica el doctor Yherson Mendoza, médico cirujano especializado en Trasplante Capilar y Tricología de Perfection Capilar.

Cinco señales que pueden alertar sobre una posible alopecia

1. Mayor caída de cabello en la almohada o durante el lavado

Perder entre 50 y 100 cabellos al día forma parte del ciclo normal del crecimiento capilar. Sin embargo, cuando la cantidad aumenta de manera constante y se observa una mayor acumulación en la almohada, el peine o la ducha, podría tratarse de una señal de alerta.

2. Las entradas se hacen más pronunciadas

El retroceso de la línea frontal del cabello es una de las primeras manifestaciones de la alopecia androgenética. Muchos hombres notan cambios al comparar fotografías tomadas años atrás o una menor densidad en las sienes.

3. El cabello pierde volumen y grosor

La disminución de la densidad capilar puede aparecer incluso antes de que se evidencie una caída importante. Algunas zonas del cuero cabelludo se vuelven más visibles y el peinado pierde volumen.

4. Se atribuye la caída al estrés y se posterga la consulta

Es frecuente pensar que la pérdida de cabello es temporal y relacionarla con el estrés o el cansancio. Sin embargo, retrasar la evaluación médica puede favorecer el avance de la alopecia y reducir las opciones terapéuticas disponibles.

5. La prevención se convierte en una alternativa

Cada vez más hombres optan por tratamientos preventivos antes de que aparezcan zonas despobladas. Entre ellos figuran el plasma rico en plaquetas, la mesoterapia capilar y otras terapias complementarias, siempre bajo supervisión médica.

La prevención mejora los resultados

El doctor Mendoza advierte que uno de los errores más comunes es esperar a que aparezcan zonas con ausencia evidente de cabello.

“Actualmente contamos con tratamientos médicos, terapias regenerativas y procedimientos de restauración capilar que ofrecen mejores resultados cuando se aplican en etapas tempranas. La prevención sigue siendo la mejor herramienta”, señala.

Más allá del aspecto estético, el especialista destaca que el cuidado del cabello también está relacionado con la salud, la autoestima y el bienestar emocional.