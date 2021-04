Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en el mundo.

El jefe de programa de insuficiencia cardiaca del Hospital Militar y del policlínico Peruano Japonés, Tomás Gargurevich (@cardiologo.tomas.gargurevich) y la psicoterapeuta Almudena Pérez Tello (@psico.almudenapereztello) revelan los cuidados de este órgano de vital importancia.

El covid-19 y el corazón

“Lo que más hemos visto son pacientes que han presentado miocarditis. Es decir, el virus afecta al corazón, lo enferma de tal manera que pierde su capacidad de contraerse , produciendo una insuficiencia cardiaca y haciendo que la mortalidad del paciente aumente de forma importante. Otra cosa que hemos visto es que los pacientes tienen infartos por la trombosis”, asegura.

Función del corazón

Según el cardiólogo:

Distribuirle sangre al cuerpo para que esté adecuadamente oxigenado y nutrido.

¿Qué sucede cuando el corazón falla?

“Se pueden tener insuficiencias cardiacas o, en el caso de un infarto, se puede llegar a la muerte de una persona”, advierte el doctor Tomas Gargurevich.

Prevención de enfermedades al corazón

El galeno recomienda seguir las siguientes indicaciones:

Tener una dieta saludable

Realizar actividad física

Evitar el sobrepeso y obesidad

Tener chequeos periódicos para descartar hipertensión, colesterol o diabetes

¿Qué es un infarto y un mini infarto?

“ El infarto cardiaco es la obstrucción completa o parcial de una arteria del corazón . El pre o mini infarto significa que la arteria no se llegó a obstruir y no hay tejido muerto. Los pacientes quedan con mini secuelas al corazón o sin secuelas ”, confirma el cardiólogo Tomas Gargurevich.

Cronograma de controles al corazón

El especialista insta a tomar en cuenta las siguientes referencias:

Una persona sana, a partir de los 40, se recomienda que tenga un control al año

Una persona hipertensa, se recomienda que tenga controles cada 3 o 4 meses

Un diabético, sin enfermedad cardiaca, debe tener control una vez al año

Un hipertenso con afecciones cardiacas debería pasar por controles cada 3 meses

Síntomas de alerta de un infarto

“El dolor de pecho, generalmente opresivo, que está localizado detrás del esternón, al lado izquierdo del corazón. Se puede asociar al estrés, cólera, una mala noticia o esfuerzo físico intenso”, comenta Gargurevich.

Cuidados post infarto

Cuando el paciente retorna a casa a casa, el especialista advierte que debe seguir al pie de la letra lo siguiente:

Retornar a sus actividades de forma gradual

Tener un régimen de dieta permanente para prevenir nuevos infartos

Iniciar actividad física de forma gradual

Caminar 45 minutos diarios

Tener controles con el cardiólogo

Cumplir con un régimen de medicinas de por vida

¿En qué casos se debe colocar un dispositivo o hacer un cateterismo?

“El tratamiento moderno del infarto condiciona a que se abra la arteria lo más rápido posible. Si el paciente llega al hospital con un infarto instalado o con un pre infarto, lo ideal es que se haga un cateterismo inmediato. Ese es el mundo ideal. Pero, estamos en Perú. Lo que hacemos en muchos hospitales y centros es estabilizar al paciente, derivarlos a donde correspondan los seguros. Ahí les darán el tratamiento con el cateterismo y les colocarán un dispositivo intra arterial. Se recomienda que un paciente infartado, en el peor de los casos, tenga un cateterismo y la arteria sea abierta dentro del primer mes de haber sufrido el infarto o pre infarto ”, advierte el doctor.

Esperanza de vida después de un infarto

“ Está en relación directa al tamaño de la secuela del infarto . Si el paciente queda con una insuficiencia cardiaca severa puede ser de 4 años”, comenta el cardiólogo.

Las emociones y el corazón

“En algunos casos, la causa de las enfermedades al corazón son genética. Sin embargo, algunos factores de estilo de vida y afecciones médicas también pueden aumentar el riesgo. Entre ellos la presión arterial alta, altos niveles de estrés y ansiedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona la pobreza y el estrés como dos factores clave que contribuyen a un aumento global de las enfermedades cardíacas y cardiovasculares ”, cuenta la psicoterapeuta Almudena Perez Tello.

Hábitos del autocuidado

Según la especialista:

Tener una vida activa, no sedentaria

Aprender a manejar el estrés

Tener una buena calidad de sueño

Tener compañía profesional para su salud mental

Escaparse del estrés de las obligaciones diarias con alguna actividad de relajación

Hacer ejercicios de respiración

“En el caso de los pacientes que no logren transmitir bien sus emociones , sobre todo en el caso masculino, por variables culturales, se suelen recomendar terapias que ayuden a aprender a expresar sus sentimientos. De esta manera, junto con buenos hábitos se puede mantener el corazón sano emocionalmente. El 90% de las cosas que nos preocupan no sucede, no debemos vivir en situación de alerta permanente. Hay que aprender a soltar”, finaliza la psicóloga.

