En contextos de polarización electoral, el riesgo de discusiones entre familiares y amigos por diferencias políticas vuelve a incrementarse, tal como ocurrió en procesos electorales anteriores. Ante este escenario, especialistas recomiendan priorizar el diálogo y el respeto para evitar conflictos que afecten las relaciones personales.

Según explicó Rebeca Cahui, psicóloga de la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS), las discusiones políticas suelen estar vinculadas a emociones intensas relacionadas con la incertidumbre sobre el futuro.

“Las personas depositan su confianza y esperanza en un candidato específico. Cuando su elección se ve en riesgo, se identifica una posibilidad de perderlo todo o comprometer el futuro. Entonces se genera miedo, ansiedad, frustración e incluso cuadros crónicos de estrés”, explicó la especialista.

¿Por qué las personas discuten por política?

Diversas investigaciones señalan que las preferencias políticas suelen formarse desde el entorno familiar, donde las personas construyen creencias a partir de experiencias sociales y culturales.

Cuando estas convicciones son cuestionadas por otras personas, pueden generar frustración y dificultad para aceptar posturas distintas.

“Cuando una persona simpatiza con una ideología política, tiene toda una historia familiar y social detrás. Al encontrarse con alguien que contradice sus creencias, se genera una sensación de frustración”, indicó Cahui.

Claves para manejar discrepancias políticas

Los especialistas recomiendan aceptar el debate como una oportunidad para intercambiar ideas, pero evitando confrontaciones o faltas de respeto.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener el enfoque en el diálogo y la información, no en la confrontación.

Identificar a las personas que tienen mayor apertura al debate respetuoso.

Evitar insistir en conversaciones con personas que reaccionan impulsivamente.

Establecer límites claros sobre temas que puedan generar conflicto.

La especialista destacó que la coyuntura política es solo uno de los múltiples factores que influyen en la vida cotidiana y que las discusiones no deben afectar la convivencia.

¿Qué hacer si una discusión afecta una amistad?

En caso de que surjan conflictos, se recomienda optar por la conciliación y evitar confrontaciones directas.

Conocer el temperamento de la otra persona puede ayudar a elegir una estrategia adecuada para restablecer el diálogo.

“Se puede fomentar un encuentro con una actividad que la otra persona disfruta para compartir tiempo en un ambiente de confianza. Es importante evitar hablar inmediatamente sobre política o burlarse al respecto”, concluyó la especialista.