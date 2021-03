Hoy se celebra el Día Internacional de la Felicidad y, si bien estamos en un momento en que el temor por la pandemia de la COVID-19 se ha ido apoderando del mundo a medida que el virus avanza, es importante para nuestra salud física y mental mantener una buena actitud y seguir creando hábitos positivos.

Para la psicóloga Diana Gutiérrez, la felicidad no aparece o se encuentra en un rincón, decidir ser feliz es cuestión de quererlo y construirlo.”Si no te sientes feliz con tu vida, personal o profesional, no tienes el mejor auto o la casa más grande, el problema no es que no tuviste educación, la falta oportunidades, la actitud de otras personas, o incluso la mala suerte. Aquí el problema eres tú por no esforzarte”, señala. La especialista en terapia familiar sistémica explica que el 50% de la felicidad se determina por los rasgos de personalidad, los cuales son en gran parte heredados. El otro 50% se debe a los factores sobre los cuales uno tiene el control: la salud, carrera, las relaciones, intereses, el propósito de vida y aquello que persigues.

¿Cómo conseguirla?

Practicando la gratitud, felicitando nuestros logros y motivándonos a seguir adelante. “Estamos acostumbrados a ser empáticos y solidarios con el resto de las personas o que nos halaguen en las redes sociales porque perdimos peso o vencimos el coronavirus. Pero ¿por qué no aprendemos a ser felices primero aplaudiendo que fuimos fuertes, hicimos sacrificios y vencimos lo que nos propusimos”, indica Gutiérrez. Otros de los hábitos que nos ayudarán, comenta la experta, es “vivir el presente” y evitar seguir pensando en el pasado o en el futuro. “El estar repitiendo ¿por qué no hice esto? o ¿si me hubiera cuidado no me hubiera contagiado” solo me va a generar culpa y depresión. Al igual que pensar en el futuro, me generará angustia y ansiedad. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea organizada”, sugiere la terapeuta.

El cuerpo

Para Antonella Galli, autora del libro ‘Sé Feliz’, los efectos de la felicidad tienen mucha relación con tener un cuerpo y organismo sano. “Diversos estudios han comprobado que actividades como el deporte, escuchar música, bailar y viajar proporcionan felicidad. Además de descansar 8 horas al día, alimentarnos sanamente y realizar meditación”, detalla. Aconseja, además, tomarse tiempo para desayunar, almorzar y cenar junto a la familia. “Nutrir el cuerpo, no solo es ingerir alimento, sino también comer correctamente. Es importante que antes de empezar hacer cualquier actividad se consuma, en los primeros 30 minutos de despertar, alguna comida, sino estará cansado, molesto y sin ganas de hacer nada”, señala. Galli sugiere, además, la desconexión digital cuando no se está trabajando porque se pierden energías leyendo malas noticias o los ‘fake news’.

Mindfulness

Realizar esta práctica de relajación al menos 3 veces por semana. Junto a la familia puede realizar está técnica (inhalar, retener y exhalar).

