La criopreservación de ovocitos ha ido variando y mejorando en el tiempo, pues antiguamente los métodos y medios que se utilizaban no eran los adecuados para la supervivencia tanto del óvulo como del embrión. Es así que, posteriormente, se cambió al procedimiento de vitrificación (congelación rápida) que se realiza en el laboratorio a través de los medios mejorados de vitrificacion (cryotech), donde se someten a los ovocitos a temperaturas de -196 grados °C en nitrógeno líquido, lo que permite mantener sus propiedades intactas hasta el momento de su desvitrificación.

Para realizar este procedimiento se debe iniciar una valoración previa a la paciente, luego de ello se inicia una estimulación ovárica mediante la aplicación de hormonas. Una vez estimulada se realiza la aspiración de los ovocitos, los cuales son colectados en el laboratorio, donde son categorizados y sistematizados para proceder a la vitrificación, quedando almacenados en tanques especiales con nitrógeno líquido.

“El mejoramiento de la técnica de Vitrificación nos permitió aumentar las tasas de embarazo, ya que en las fertilizaciones In Vitro se podía realizar la Transferencia Diferida de los embriones (vitrificar embriones para posterior transferencia) a diferencia de aquellas transferencias de embriones sin vitrificar (transferencia en fresco). Por ello, esta técnica no sólo permite mejorar las tasas de éxito de embarazo, sino también poder criopreservar con éxito la fertilidad de jóvenes de 30 a 35 años de edad que necesiten congelar sus ovocitos, ya sea por temas sociales, educativos o laborales”, sostiene el doctor Elder Benites, gineco obstetra de la Clínica Niu Vida.

¿En qué casos está indicado?

Como se mencionó anteriormente, se recomienda a toda mujer que por cualquier razón desee posponer su maternidad. Sin embargo, existen otras circunstancias en las que hacerlo se vuelve aún más necesario si persiste el sueño de convertirse en madre más adelante:

Pacientes que van a recibir tratamientos con determinados fármacos o agentes que podrían alterar o disminuir la calidad ovárica, principalmente pacientes oncológicas.

Mujeres que han recibido cirugía repetitiva sobre el ovario, como puede ser el caso de la endometriosis.

La tasa de éxito en la posterior fertilización de los ovocitos que se encuentre vitrificados, dependerá de varios factores que pueda presentar la paciente, como son su edad, la reserva ovárica y la patología que pudiera tener.

La edad ideal para criopreservar es desde los 20 a 30 años de edad, ya que es la etapa en la que una mujer presenta la mejor calidad ovárica y por ende más fértil. De los 30 a 35 años se observa una disminución de la calidad ovárica; sin embargo, también se puede realizar el tratamiento ya que aún es posible obtener ovocitos de buena calidad. Ya entre los 35 y 40 años la calidad ovárica disminuye en mayor proporción y se debe valorar a la paciente para conocer la posibilidad de realizar la vitrificación, ya que en algunos casos no es viable por tener la calidad ovárica muy alterada.

Por ello, es importante que en todos los casos en que se desee criopresevar ovocitos se haga una valoración a través de algunas pruebas de reserva ovárica, ya que estas nos brindarán un pronóstico de éxito de la paciente en la posterior fertilización que se realice. Si esta valoración es adecuada al momento de vitrificar los ovocitos, cuando necesite desvitrificarlos para su fertilización a futuro la expectativa de embarazo será alta.

En términos prácticos, al ovocito no se le resta posibilidades de éxito por ser congelado, este mantiene sin ningún problema su misma capacidad por tiempo indeterminado pues, una vez vitrificado, al igual que sucede con el embrión, no tienen caducidad. Se han visto casos de hasta de 15 años con un embarazo exitoso.

Finalmente, el doctor Benites señala que “esto nos permite no sólo congelar los óvulos de las pacientes que quieren criopreservar por determinadas circunstancias, sino que también nos permite tener un banco de óvulos donados de ovocitos de mujeres jóvenes que donan a mujeres que ya no pueden ovular o que no tienen la capacidad de producir ovocitos sanos y, con ello, cumplir el sueño de ser madres con alta probabilidad de éxito”.