Ante la amenaza del coronavirus, los especialistas han indicado que las medidas que podemos tomar para combatirlo es lavarnos las manos con agua y jabón, pero también se ha indicado que se deben limpiar algunas superficies para evitar que el virus del COVID-19 se mantenga vivo.

Pero no solo podemos ser víctimas de esta pandemia, sino de otros gérmenes que podrían ocasionar que nuestra salud decaiga y en este momento que casi todo el mundo se encuentra en aislamiento social es importante limpiar nuestras casas, pero sobre todo la cocina que tiene lugares u objetos que están contaminados con más bacterias que el inodoro.

En esta parte vital de un hogar, se pueden encontrar hongos, bacterias y pueden subsistir virus por mucho tiempo.

Cuando no se limpian correctamente los lugares u objetos contaminados que tienen contacto con los alimentos, las personas corren mayor riesgo de contraer enfermedades, ya que hay una cantidad de gérmenes transmitidos por los alimentos, como Salmonella, E. coli, Listeria, moho entre otros.

En la cocina pueden existir más gérmenes que el inodoro (Foto: Pixabay)

CONSEJOS PARA DESINFECTAR LA COCINA Y ELIMINAR LOS GÉRMENES

DESECHA

Empieza por desechar empaques, botellas, envases que no ocupas y no les darás uso. Aprovecha para verificar si alimentos que tienes almacenados aún sirven para su consumo, de lo contrario, no los sigas guardando.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpia la casa con la mejor protección (Foto: Pixabay)

Lava las superficies con agua tibia limpia y jabón para quitar el polvo y la suciedad. Luego desinfecte las superficies con cloro de uso doméstico.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan nunca mezclar cloro con amoníaco, ni con ningún otro producto de limpieza.

Usa botas y guantes de goma o de otro material no poroso, y protección para los ojos.

Trata de no aspirar los vapores del producto.

Si usa productos de limpieza adentro, ventila.

LA ESPONJA LAVA VAJILLA ES LA MÁS CONTAMINADA

Las esponjas son la mayor fuente de cotaminación (Foto: Pixabay)

Un estudio alemán reveló que es el estropajo o esponja de lavar trastes alberga más bacterias que el inodoro.

Las esponjas de cocina representan los mayores reservorios de bacterias activas en toda la casa, teniendo la segunda carga más alta de coliformes después de las trampas de drenaje.

Se recomienza reemplazar las esponjas cada semana para reducir el riesgo que representan.

NO PROPAGUES MICROBIOS

Lávate las manos para no propagar virus (Foto: Pixabay)

Evita la propagación de microbios a través de las manos. Lávate las manos frecuentemente y sobre todo en estos momentos:

Antes, durante y después de preparar cualquier alimento.

Después de manipular carne, aves, pescado o huevos crudos.

Antes de comer.

Después de tocar la basura.

Después de limpiar los mesones con un trapo u otras superficies con sustancias químicas.

Después de tocar a las mascotas o manipular sus alimentos o golosinas.

Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.

¿CÓMO LIMPIAR LAS SUPERFICIES?

Para superficies duras como mesadas, picaportes y vidrio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos recomiendan el uso de toallitas o soluciones desinfectantes a base de alcohol que contengan al menos un 70% de este producto.

Primero, debemos asegurarnos de proteger nuestra piel con guantes. Y luego verificar que estamos usando suficiente solución de limpieza para desinfectar adecuadamente la superficie. Por ejemplo, si estamos usando toallitas desinfectantes, debe haber suficiente solución en la toallita para dejar la superficie visiblemente húmeda durante al menos cuatro minutos mientras se seca al aire.

VIDEO RECOMENDADO

¿CÓMO DESINFECTAR TU CELULAR?

Coronavirus: cómo desinfectar tu celular para prevenir el contagio de COVID-19 (14/03/20)