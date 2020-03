La agresividad con la que se expande el coronavirus por todo el mundo ha hecho que los gobiernos y ciudadanos de diversos países tomen acciones inmediatas para evitar el contagio. Frente al COVID-19 no hay mejor arma que el aislamiento social y el lavado de manos para así no contraer la enfermedad que se transmite por el contacto con gotitas respiratorias que se producen al estornudar, toser o al agarrarse el rostro.

Ante este panorama, la higiene con jabón y agua constantemente, y por no menos de 20 de segundos, antes de ingerir algún alimento, al regresar de hacer las compras, tras botar la basura e, incluso, antes de tocarnos los ojos, nariz o cara, es vital.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que nuestras manos albergan más de 30,000 bacterias invisibles que pueden contaminar todo lo que tocamos y esto puede provocar que el virus COVID-19 se aloje en nuestro sistema y seamos víctimas de esta mal.

Ante esto, Rosalía Ballona, dermatóloga pediatra y representante de Bioderma, es enfática en recordar que el lavado de manos se debe realizar con una cantidad de jabón o solución adecuada, frotar las palmas, dorso, pliegues entre dedos y puntas de los dedos. Enjuagar, secar con una toalla limpia y con un papel cerrar el caño. El proceso debe durar aproximadamente 20 segundos.

Otra recomendación que no debemos dejar pasar es el de cortarnos las uñas, de esta manera evitaremos que el virus se quede en nuestras manos, algo que no muchos toman en cuenta durante esta cuarentena.

De igual manera, poner énfasis en la limpieza de las uñas al momento de lavarnos las manos. Lo correcto es hacerlo con la ayuda de tus palmas, realizando movimientos verticales u horizontales.

Esta es la manera correcta de limpiar las uñas mientras nos lavamos las manos. (Foto: Pixabay)

¿Qué otros productos usar en las manos?

Para frenar el coronavirus no hay nada más eficiente que el agua y jabón, pero en caso de no contar con esos productos en el momento del aseo, se puede usar alcohol en gel, de preferencia que tenga mínimo 60% de alcohol. Asimismo productos antisépticos que contengan el sulfato de zinc o de cobre ya que poseen un gran efecto limpiador, activan células inmunes y mejoran nuestras defensas. No se recomienda el uso de antibacterianos.

Rosalía Ballona recalca que una higiene adecuada es la herramienta básica para crear una barrera a la entrada del COVID-19, el cual ya es el responsable de miles de muertes en Europa, Estados Unidos , China y decenas de países más a nivel mundial.

¿Cuántas veces debo lavarme las manos?

La Organización Mundial de la Salud recomienda lavar las manos aproximadamente ocho veces al día con agua y jabón para prevenir numerosas enfermedades y sobre todo el Coronavirus.

Tomar conciencia de este hábito nos puede ayudar a prevenir contagios de bacterias como Influenza, la Pseudomona o la Escherichia Coli, que provocarían graves enfermedades como neumonía, diarrea e infección.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: ¿Cuáles son los gérmenes que sí mata el desinfectante?

Coronavirus: ¿Cuáles son los gérmenes que sí mata el desinfectante?