El ejercicio físico es una de las herramientas más efectivas para mejorar la salud y prevenir enfermedades crónicas. Actividades aeróbicas, como caminar o correr, y ejercicios de fortalecimiento muscular, han demostrado ser esenciales para mantener un cuerpo sano.

Diversos expertos recomiendan realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, o 75 minutos de ejercicio de mayor esfuerzo. Sin embargo, un reciente estudio ha revelado diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto al tiempo necesario para obtener los máximos beneficios de estas actividades.

El estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, analizó los datos de más de 412.000 adultos estadounidenses recabados entre 1997 y 2019. Los resultados mostraron que, a pesar de que las mujeres realizaban ejercicio con menos frecuencia que los hombres, el impacto positivo en su salud era mayor. También se reveló que el riesgo de mortalidad en mujeres se reduciría en un 24%, frente al 15% en hombres.

Según Sergio Pérez, jefe del departamento técnico de Smart Fit, “este hallazgo confirma que las respuestas fisiológicas al ejercicio no son iguales para todos. Las mujeres pueden obtener los mismos beneficios con menos tiempo de actividad física, esto no significa que deban hacer menos esfuerzo, sino que su fisiología responde de manera más eficiente a ciertos estímulos”.

En términos de duración, los investigadores destacaron que los hombres necesitan aproximadamente cinco horas de actividad aeróbica semanal, como caminar a paso ligero o andar en bicicleta, para maximizar sus beneficios de salud. Las mujeres, por su parte, logran el mismo efecto con menos de dos horas y media por semana. Este patrón también se repite en los ejercicios de fortalecimiento muscular, donde los hombres requieren tres sesiones semanales, mientras que las mujeres obtienen resultados óptimos con solo una.

Los hombres, gracias a la testosterona y la hormona del crecimiento, desarrollan masa muscular más rápidamente, lo que incrementa su necesidad de mayor estímulo físico. En contraste, las mujeres obtienen beneficios comparables con menor esfuerzo, lo que subraya la importancia de diseñar programas de entrenamiento personalizados para cada género.

“Es fundamental entender que cada persona tiene necesidades únicas y responderá de manera distinta a los estímulos físicos. Por eso, los entrenamientos personalizados son clave para optimizar el tiempo y lograr beneficios significativos”, menciona Pérez.

